Alejandro Murat: "Corredor Interoceánico, proyecto de alcance internacional"

El exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, visitó el puerto de Veracruz donde se reunió con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial y afirmó que el Corredor Interoceánico será concluido en la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El aspirante a la Presidencia de México destacó que el Corredor Interoceánico es de gran importancia para Veracruz y Oaxaca, pues el proyecto tiene un alcance internacional.

“Como se ha planteado este año arrancará, no tengan duda, me parece que es la mejor oportunidad que tiene no solo Oaxaca y Veracruz sino todo el sureste mexicano para tener un proyecto que pueda ser parte del concierto internacional”, insistió.

El exgobernador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) afirmó que ya hay gas natural y la infraestructura de las zonas económicas especiales también están listas para el proyecto mencionado.

El Corredor Interoceánico contempla la rehabilitación del ferrocarril Créditos: Especial

Recordó que el Corredor Interoceánico beneficiaría en gran medida a Veracruz, pues se proyectan más de medio millón de empleos y más de 40 mil millones de dólares de inversión, lo que detonaría el crecimiento económico.

De acuerdo con información del Gobierno Federal, el Corredor Interoceánico contempla la rehabilitación del ferrocarril, es decir, de 309 kilómetros de vía ferroviaria, con una inversión de tres mil 900 millones de pesos, lo que permitiría la reducción de tiempos de traslado: de 7.5 horas a 4 horas.

De manera oficial, se sabe que el cruce de mercancías a través del Istmo de Tehuantepec vía férrea se enlazaría desde Coatzacoalcos hasta Palenque, es decir, con el Tren Maya, para diciembre de este año.

Seré el candidato de la oposición

Murat Hinojosa dijo confiar en que será el candidato de la oposición a la Presidencia de la República, no sólo abanderado por el Partido Revolucionario Institucional, sino también, por la alianza opositora.

También se pronunció a favor de la propuesta del presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, sobre que los aspirantes deberán contar con más de un millón de firmas para alcanzar la candidatura.

“Por supuesto que voy a ser el candidato, primero del PRI y por supuesto que de la alianza”, enfatizó el exmandatario de Oaxaca durante su reunión con representantes de la iniciativa privada.