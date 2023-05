Consejería Jurídica de la Presidencia condena “filtración” de proyecto que busca invalidar “Plan B”: "Es un acto de irresponsabilidad"

La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República criticó que se filtrara este lunes el proyecto de sentencia del ministro Alberto Pérez Dayán que plantea invalidar el denominado “Plan B” en materia electoral ya que lo calificó como un acto de “irresponsabilidad”.

En un comunicado, acusó que el actuar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no solo no “constituye un acto de transparencia, sino de irresponsabilidad, ya que dicho procedimiento judicial aún se encuentra en trámite y no ha sido incluido en la lista oficial de asuntos por resolver en el pleno”.

Indicó que se viola el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación en donde se prohíbe a los ministros o demás funcionarios judiciales divulgar cualquier opinión que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento, como lo establece la fracción IX del artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

El proyecto de sentencia es del ministro Pérez Dayán Créditos: Especial

Manifestó que, de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los ministros del máximo tribunal no deben emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento, además de que la divulgación de información reservada que forma parte de un proceso deliberativo está sancionada por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El proyecto de sentencia del ministro Pérez Dayán se propone invalidar la reforma a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, aprobadas en diciembre de 2022.

SEGUIR LEYENDO:

Presidencia reclama a la Suprema Corte freno al Plan B: "La ley dejó de ser la ley para algunos ministros”

El Plan B de AMLO sigue congelado: la SCJN ordena que no aplique en las elecciones del Edomex y Coahuila

dhfm