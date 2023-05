"Te siento en todos lados": la conmovedora despedida de la amiga de Benjamín Gamond, que sobrevivió al ataque a machetazos en Oaxaca

Un nuevo y emotivo posteo ha surgido en Instagram a cuatro días de la trágica muerte de Benjamín Gamond. Una de las sobrevivientes finalmente se animó a despedir a su amigo, pues la conmoción tan grande que tuvo de haber presenciado el brutal ataque en su contra, le dejó dolorosas heridas que tardarán en sanar. "Te siento en todos lados", escribió la joven en una carta llena de dolor y tristeza tras el incidente en un restaurante local de la playa de las Lagunas de Chacahua, ubicado en el municipio de Villa Tututepec, estado de Oaxaca.

Periodismo de la más alta calidad: síguenos en el nuevo Google News Showcase

Benjamín Gamond solo tenía 23 años. FOTO: @macarena.elia

La amiga del joven deportista se llama Macarena Elía González de 29 años y a parte de presenciar cómo Cruz "N" atacaba con un machete a Benjamín Gamond, también se vio envuelta en la disputa, pues el mexicano iba directamente contra ellos tres. Recordemos que se encontraban en un pequeño restaurante en la paradisíaca isla rodeada de lagunas y el Océano Pacífico, y justamente cuando se moverían de lugar, es que comenzó el ataque. Junto a su novio, identificado como Santiago Lastra de solo 22 años, intercedieron para defender al jugador de rugby. Sin embargo, el necochense recibió cortes profundos en su espalda por parte del agresor que actualmente ya fue vinculado a proceso.

También se distinguía por se jugador de rugby. FOTO: @macarena.elia

Benjamín Gamond se llevó la peor parte, pero es así que la pareja pudo sobrevivir. Ahora, a cuatro días de la muerte el cordobés, Macarena Elía González ha publicado todo su dolor en redes sociales, y a través de varias publicaciones de Instagram, compartió fotos con muchos textos en donde expresó cada uno de sus sentires. "No te fuiste a ninguna parte porque te siento en todos lados", escribió. A modo de carta, este viernes fue "soltando" las imágenes con las siguientes frases: "Benjamín: intentaba escribirte y no me salía. Entonces empecé a tirar todo lo que sentía en una nota. Y así lo voy a dejar.", comenzó. Luego describió la personalidad de su amigo, le dijo que:

"Eras un alma sabia. Eras todo amor. Eras totalmente épico. Tu vida, un salto extremo. Benjamín sonrisa, rulitos, gula, gruñón, corazón. Siempre al límite. Siempre tirándote de todos los árboles que existan. Ahora te veo en el cielo, en el mar y en todo lo hermoso". Asimismo recordó otros momentos especiales compartidos: "Me van a faltar tus desayunos y tus charlas. Me vas a faltar en todas las fiestas, pero voy a seguir yendo a bailar allá adelante como si estuvieras saltando conmigo".

La idea del argentino era quedarse a vivir en México, pues se había enamorado del país y sus playas. FOTO: @macarena.elia

Macarena aclaró que se llevará lo mejor de su amigo consigo y se despidió

En su publicación, la joven de 29 dijo que se llevaría "para siempre" los abrazos, sonrisa y "carita preciosa" de Benjamín Gamond. "Millón de cosas por hacer, pero quién nos quita las miles que hicimos. Si al final siempre la vivíamos.", agregó. Detalló que su amigo se fue "tranquilo, siempre en paz.", pero aclaró que aunque ya no se encuentre presente en su vida, lo seguirá viendo y sintiendo en todos lados aunque ahora ella no pueda lidiar con el dolor. Enfatizó que jamás dejará de repetir su nombre y celebrarlo, pues aseguró que "quedamos vivos en la gente que amamos". Finalmente terminó una de sus publicaciones jurando que se metería al mar, aunque le tuviese miedo lo hará igual, pues se quedará con la vida, la fiesta y el amor que su amigo le enseño.

"Tanta magia que las palabras no lo explican. GRACIAS. Te voy a extrañar por siempre mi hermanito Menjamín", terminó de escribir.

Varias veces disfrutó de la naturaleza y de la costa mexicana junto con sus amigos. FOTO: @macarena.elia

10 imágenes acompañaron la publicación

Además del texto, Macarena Elía González lo acompañó de diez imágenes, en donde lucen juntos, sonriendo, con amigos y disfrutando de la naturaleza de las playas de México, donde Benjamín había decidido instalarse para vivir. Asimismo, continúo su sentir con dos posteos más en la misma red social. Uno dedicado completamente a él con la siguiente frase: "Soy una leyenda, tengo vida eterna". Y el segundo y último, con una sola foto juntos donde ambos miran a la cámara que fue acompañada por un corazón naranja.

¿Qué es lo que se sabe del ataque?

Ocurrió hace exactamente una semana, cuando los argentinos fueron a comer al pequeño restaurante. Benjamín se levantó a pagar la cuenta y entonces Cruz "N" tomó un machete de un lugar donde almacenaban cocos para atacarlo directamente, sin motivo aparente. Luego de esto, Santiago y Macarena —en su afán por ayudarlo— resultaron con cortes, el más grave se lo llevó el chico de 22 años con los profundos cortes en la espalda.

"Mi hija se tiró a defenderlo sobre él, recibió el golpe grande en la espalda y el novio quiso defenderlos, le partió una silla en la cabeza, pero el tipo lo siguió a él y le pegó con el machete, le alcanzó a poner la mano así que le quebró la muñeca, pero también fue derecho a la cabeza", le dijo a Clarín Carina González de 50 años, mamá de Macarena.

Era el más pequeño de su núcleo familiar. FOTO: @macarena.elia

El más herido de ese altercado fue Benjamín, quien recibió traumatismos severos en el cráneo. A pesar de que lograron salvarlo las primeras horas, el domingo fue trasladado a la Ciudad de México, pero no resistió la operación y falleció el pasado lunes. Su familia decidió donar los órganos de su hijo, y este fin de semana está previsto que todos regresen a Córdoba. Allí, Macarena viajará a La Plata, adonde vive su mamá.

¿Quién es Cruz "N" y qué se ha investigado sobre él?

Hasta el momento el joven de 21 años ha sido diagnosticado con varios problemas mentales y físicos. El primer estudio arrojó que sufre de "delirio de persecución". Es originario de Ometepec, estado de Guerrero y lo trasladaron en las últimas horas al penal de alta seguridad de Miahuatlán de Porfirio Díaz. La historia que los unió comenzó una semana antes del ataque, cuando los cuatro llegaron en una lancha a la paradisíaca isla mexicana en una lancha. El acusado dijo que era instructor de surf, y que los podía ayudar en caso de que así lo requirieran. No era la primera vez que estaba en el lugar y según el presidente comunal de Villa Tututepec, Jesuhandy Conde Gómez, "un mes antes visitó la comunidad", buscando trabajo, "y se notaba que cuando alguien le hablaba, inmediatamente se ponía histérico".

Su familia regresará a Córdoba tras haber donado sus órganos. FOTO: @macarena.elia

Ahora, el fiscal general del Estado de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, mantiene este caso abierto, y sostiene que "la principal línea de investigación" del inexplicable ataque "es por consumo de drogas, por las características en el comportamiento que presentaba el imputado cuando lo pusieron a disposición de la Fiscalía".

"Sabemos que las víctimas llegaron el 11 de mayo a esa zona de la Costa, buscaban instructores para practicar surf y en ese proceso, tuvieron un primer contacto con el imputado", señaló este miércoles en conferencia de prensa.

El funcionario agregó que los turistas se hospedaron en una cabaña y cambiaron de lugar al día siguiente, finalmente el 12 de mayo alrededor de las 2:00 horas de la tarde fueron a comer, Cruz "N" los interceptó y sin mayor motivo aparente los agredió.

Sigue leyendo: