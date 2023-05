Humanismo Mexicano: asociación, en apoyo a la 4T

Luego de que el INE avaló a Humanismo Mexicano como una agrupación política nacional, el legislador Emmanuel Reyes, quien encabeza esta agrupación, afirmó que no buscan crear un partido político, sino apoyar a la Cuarta Transformación.

En entrevista con El Heraldo de México, explicó que, pese a que muchos piensan que van a transitar hacia un partido político, la realidad es que “nosotros, en nuestra asamblea constitutiva, dejamos claro que no tenemos la intención de convertirnos en partido político, lo que nosotros queremos es ser un instrumento para apoyar a la Cuarta Transformación”, dijo.

Además, tienen el propósito de ayudar en lo territorial, organizativo y político para terminar con las desigualdades, combatir la corrupción y dignificar la política al servicio del pueblo.

Explicó que la agrupación cuenta con 89 mil afiliaciones en todo el país y buscan capitalizar los esfuerzos que no ha podido capitalizar Morena, puesto que aún hay 26 millones de mexicanos que no están afiliados a este partido “al estar cerrada la afiliación en Morena, humanismo mexicano nace como una propuesta para poder capitalizar estos esfuerzos, ya que hay gente que no necesariamente quiere estar en morena, pero que sí simpatiza con la 4T”, explicó.

El legislador aseguró que Humanismo Mexicano no está relacionado con la organización religiosa Luz del Mundo. “La agrupación política no tiene principios religiosos, ni con la Luz del Mundo, ni con ninguna asociación religiosa, somos laicos y reconocemos las libertades”.

SIGUE LEYENDO:

Cámara de Diputados llama a comparecer a titulares del INSABI y Cofepris

PAL