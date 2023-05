Claudia Sheinbaum: "El humanismo mexicano tiene como esencia el amor al pueblo"

Desde la capital, Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, aseguró que una de las principales esencias de la cuarta transformación es gobernar con humanismo mexicano, el cual consiste en tener siempre como prioridad a quienes más lo necesitan, esto ante más de cuatro mil 500 personas que se reunieron de manera virtual en Nuevo León.

Durante el conversatorio digital, "Humanismo Mexicano: Pilar de la Cuarta Transformación de México" destacó que garantizar los grandes derechos universales es una de las misiones más importantes en esta nueva manera de gobernar, implementada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y cuyos principios se han puesto en marcha durante su administración en la capital, lo que ha sido pieza clave para la creación de políticas públicas que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía.

Mensaje a ciudadanos de Nuevo León Foto: Especial

Comentó que un gobierno de la cuarta transformación no solo es por sus acciones, por su forma de gobernar, sino que también es una concepción para que una sociedad avance.

Al respecto, destacó que muchas de las estrategias implementadas en la Ciudad de México, como "Mi Beca Para Empezar" o "La Escuela Es Nuestra" son posibles gracias a que se gobierna desde el amor y el deseo de ayudar a los demás.

"El humanismo mexicano tiene como esencia el amor al pueblo. Somos humanista porque creemos que el pueblo de México tiene derechos", aseveró.

Neoleoneses apoyan proyecto de Claudia Sheinbaum Foto: Especial

Tras hacer un breve recorrido por las acciones realizadas durante sus cuatro años de gobierno, el cual tiene un 80 por ciento de aceptación, enfatizó que en la actualidad no es posible dar pasos hacia atrás, pues el desarrollo es inalcanzable si no se toma en cuenta a todos y todas.

"No queremos que nadie se quede atrás. No puede haber desarrollo si hay millones que no pueden salir adelante", puntualizó.