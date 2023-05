Certificación de competencias laborales, un mercado con gran potencial: ICEMéxico

Un certificado de competencia laboral es garantía de que una persona ha sido evaluada en el desempeño de la actividad productiva; que cuenta con la preparación, las habilidades y la destreza necesarias para realizar una función determinada; y que es capaz de contribuir significativamente dentro de su compañía. Pese a esto, en México todavía hay camino por recorrer cuando se trata de legitimar los conocimientos de los trabajadores.

“La falta de certificaciones de competencias laborales le está pegando a las empresas, pues se están enfrentando a la difícil tarea de encontrar talento adecuado. Incluso si se trata de una vacante poco calificada, ya que se requiere de un aval que garantice que el candidato cuenta con el conocimiento y las habilidades que demanda el puesto”, explica. Christian Ríos, director y fundador del Instituto de Certificación Empresarial de México ICEMéxico.

Datos proporcionados por el propio organismo certificador revelan que en México hay alrededor de 50 millones de profesionistas económicamente activos, de los cuales ocho millones están especializados en algún área, lo que indica que requieren de una o más certificaciones para garantizar sus conocimientos. Sin embargo, solo dos por ciento de ellos cuentan con un aval, lo que nos habla de una oportunidad de mercado relevante.

Sobre los beneficios tangibles de contar con un certificado de competencias laborales, un estudio realizado por Norther destaca: salarios 99 por ciento mayores y jornadas laborales menores que los trabajadores que no cuentan con un aval de capacidades. Además, 85 por ciento de las personas certificadas cuentan con accesos a servicios de salud (frente a un 45 por ciento del resto de los colaboradores) y 93 por ciento es parte de la economía formal (contra 50 por ciento de los que no tienen esas legitimidad de habilidades).

Pero, entonces, ¿por qué no hay más profesionistas certificados?

Un mercado en construcción

Pese a que los beneficios de certificarse son claros, satisfacer las necesidades del mercado laboral no es tan sencillo, sobre todo porque la escasez de talento también afecta a los organismos que impulsan el desarrollo de las habilidades profesionales, como ICEMéxico.

“Cuando iniciamos en el mercado, en 2014, nuestra labor era dignificar el capital humano a través de la certificación de competencias. Sin embargo, conforme fueron evolucionando las industrias, nos dimos cuenta de que era necesario expandirnos porque la demanda nos había rebasado”, detalla Christian Ríos.

Hoy, ICEMéxico funge como un organismo que construye redes y programas educativos en México y Latinoamérica. Además, acredita, incuba y lanza centros que replican su prototipo de trabajo para cubrir la demanda de especialidades en los mercados laborales.

Bajo este esquema, ya cuenta con 650 centros de incubación, 500 centros acreditados por lanzar y 950 centros en operación; con un total de 2,195 empresas funcionando. Respecto a su labor como aval de capacitaciones, el organismo pasó de otorgar 1,935 certificaciones en 2018 a 10,389 en 2021, lo que se traduce en un incremento por encima del 536 por ciento.

“Hay millones de trabajadores allá afuera que llevan años recabando experiencia profesional en sectores que requieren de estándares especializados para ejercer, pero que ahora necesitan ir un paso más adelante, ya sea para crecer en una empresa, para encontrar nuevas oportunidades laborales y hasta para emprender: ahí es donde una certificación hace la diferencia”, asegura Christian Ríos, director y fundador del ICEMéxico.