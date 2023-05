VIDEO: con invitados de lujo, así se vivió el concierto de Alizzz en su primer Lunario del Auditorio Nacional

Fue el pasado lunes 15 de mayo que el famoso compositor, cantante y productor musical de origen español, Cristian Quiente Catalán, mejor conocido como Alizzz se presentó por primera vez en un show solista en la Ciudad de México; los seguidores de su música se dieron cita en punto de las nueve de la noche en el Lunario del Auditorio Nacional, al norte de la capital.

El famoso de 39 años nacido en Barcelona hizo un “sold out” en su primera visita como solista en la Ciudad de México, donde presentó su más reciente álbum “Boicot”, que incluye cinco éxitos, de los cuales destacan “Los mejores”, “Pierdo el sentido” y “Todo está bien”.

Su primer show solista en CDMX

Además de deleitar al público chilango con estas canciones que tuvieron lanzamiento este 2023, el también dj y músico, compartió otras canciones que han logrado tener una gran aceptación por el público mexicano, tales como “El encuentro”, “Ya no siento na”, “Todo me sabe a poco” y “Ya no vales”.

El cantante invitó al escenario al artista urbano contemporáneo Jesse Baez, a quien recibieron con gritos y aplausos mientras compartió el escenario con Alizzz para interpretar su canción “Malibu”; el nacido en Chicago ha destacado por éxitos como “Podemos intentar”, “Limo” y “Fácil”.

Luego de haber generado una fuerte euforia con su invitado de la noche, Alizzz todavía puso a vibrar todavía más al público, pues interpretó la canción “Antes de morirme”, dueto original de C. Tangana con Rosalía, ambos artistas de origen española con quienes ha colaborado de manera individual para componer canciones que también han logrado posicionarse en la escena musical.

El famoso sorprendió tras invitar a Jesse Baez al escenario. FOTO: Adrix Cano

Llenó de sorpresas al público

Cabe destacar que Alizzz se ha desenvuelto en la escena del pop combinando estilos diversos como house, trap, reggaeton y R&B, además de que creó su propia compañía discográfica “Whoa! Music”; ha hecho duetos con artistas como C. Tangana “Pucho”, Little Jesus, Rigoberta Bandini, Amaia y Feid.

En 2021 tuvo una destacada participación en la producción del álbum más exitoso de C. Tangana hasta el momento: “El Madrileño”, en donde lo acreditó como ingeniero del álbum y que luego obtuvo el Grammy Latino a “Mejor ingeniería de grabación para un álbum”; también lanzó el sencillo “Ya no vales” con Antón Álvarez mejor conocido como C. Tangana.

Ha sido ganador de un premio Grammy Latino en 2021. FOTO: Adrix Cano

SIGUE LEYENDO:

La canción que Rosalia borró tras una ruptura amorosa y que muy pocos escucharon

Amor, desamor y adversidad existencial: Vanessa Zamora llega al Auditorio BB con "Damaleona"