"Está desfigurada, no pudimos abrir su ataúd para despedirla": llorando, la hermana de Lesly exige detener al feminicida

Este jueves 18 de mayo se llevaron a cabo los servicios funerarios y la última despedida de la joven de 30 años de edad, Lesly Martínez, quien fue encontrada por las autoridades sin vida y con graves signos de violencia en en el municipio de Huitzuco de los Figueroa en el estado de Guerrero.

Lesly Martínez fue vista por última vez el pasado 30 de abril en la alcaldía Álvaro Obregón, luego de que supuestamente iría a Morelos con su ex pareja, Alejandro Alberto “N”, su presunto feminicida quien está prófugo de la justicia; la Fiscalía General del Estado de Morelos emitió una ficha de búsqueda para localizar, pues no se tienen pistas o indicios de su ubicación actual.

En entrevista para El Heraldo Digital, la hermana de Lesly, Maricarmen Martínez se pronunció al respecto y envió un mensaje a las autoridades correspondientes para que se aseguren que su feminicida pague por sus actos, pues al momento sus familiares y ella temen por que el sospechoso huya y sea más complicada su detención.

“Exigimos una conferencia con el presidente de México y con las autoridades para que detengan a Alejandro; ella no se merecía eso, no sé por qué él decidió estrangular a mi hermana, pero no vamos a descansar hasta que mi hermana tenga justicia y su agresor esté tras las rejas pagando lo que le hizo”, dijo al respecto la hermana de Lesly.