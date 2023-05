VIDEO | En una acción heroica, taxista se defiende de un atraco y así persiguió al presunto ladrón en medio de la noche

Las cámaras de seguridad se han convertido en una herramienta fundamental para documentar el actuar de los grupos criminales. Con imágenes las fiscalías y ministerios públicos han iniciado carpetas de investigación para esclarecer los delitos. Este domingo 14 de mayo, a través de TikTok, se difundió un video donde se aprecia el momento en que un taxista persigue a un ladrón tras un intento de asalto en un taxi de aplicación.

El usuario @AleksLeyva publicó el material, donde se aprecia como entre el chofer y el usuario existe una especie de plática, esto para que al final de la escena el conductor decide seguir al implicado en el delito. De acuerdo con información oficial, los hechos ocurrieron durante un servicio que pidió el cliente hacia la zona del Metro Observatorio.

"Me contrató para Observatorio y me quiso llevar a otra calle, ahí es donde me la aplicó", escribió el conductor del automóvil