García Harfuch acepta que ha habido aseguramientos de fentanilo en la CDMX: "Más que preocuparnos, nos ocupa"

"Más que preocuparnos, nos ocupa cualquier tipo de situación que genere violencia en la Ciudad de México", con estas palabras fueron las que el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch respondió a los cuestionamientos hechos por la prensa con respecto a los decomisos de fentanilo que se han comenzado a dar en la capital.

De acuerdo con el jefe de la policía de la CDMX, en la entidad se han hecho algunos aseguramientos de este narcótico por parte de la Fiscalía General de Justicia local, aunque ninguno ha sido de un mayor tamaño.

El secretario habló de la presencia de grupos criminales en la entidad. FOTO: SSC CDMX

Hay una coordinación diaria e interinstitucional

"Sí tenemos mesas de inteligencia y de coordinación diarias con el gobierno federal para estar alertas de este delito".

Informó que en la capital los estupefacientes de mayor consumo siguen siendo marihuana, cocaína y la sustancia conocida como piedra, por lo que puede descartarse al fentanilo dentro de la lista de las más presentes en el mercado.

El funcionario destacó que la presencia de esta sustancia se ha dado en otras ocasiones desde hace años, por lo que descartó que fuera un problema reciente o que estuviera incrementando de manera sistemática.

Los aseguramientos de este narcótico han sido mínimos. FOTO: Especial.

No es la primera vez que se encuentra

"No es la primera vez que se asegura, se aseguró hace cuatro años y no ha habido un año donde no se asegure cualquier tipo de droga en la ciudad".

Destacó que la Secretaría está al pendiente de todas las sustancias que pueden poner en peligro a los jóvenes o a la seguridad que hay en la capital.

