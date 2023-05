Reparto de utilidades 2023: ¿cuándo es el último día para recibirlas?

No es una falsedad cuando decimos que el reparto de utilidades es una prestación que las empresas y patrones entregan por ley a los trabajadores o trabajadoras durante los meses de mayo y junio. La compañía está obligada a repartir sus utilidades si sus ganancias rebasan un ingreso anual de 300 mil pesos, pero quedan exentas de realizar el reparto aquellas que tengan menos de un año de funciones o en caso que se elabore un producto novedoso conforme la Ley del Trabajo.

Para el reparto se toma en cuenta el 10 por ciento de las utilidades netas de la empresa durante el ejercicio fiscal anterior; luego, este se divide en dos partes iguales:

La primera se reparte por igual entre todos los trabajadores, considerando el número de días trabajados.

La segunda se divide proporcionalmente con base en el salario percibido por el trabajador durante el año.

En el 2023 el reparto de utilidades deberá de ser pagado a las empresas entre el 1 de abril al 30 de mayo, mientras que para las personas físicas tendrá que ser cubierto entre el 1 de mayo al 29 de junio, según lo determinado por la Ley Federal de Trabajo.

En caso de que tu empresa no te pague utilidades y no den explicación alguna del porqué, puedes reclamar ante la Procuraduría Federal del Trabajo (Profedet), la cual solicitará a la compañía exhibir la documentación para demostrar si tuvo o no utilidades para pagarlas a los trabajadores.

¿Qué hacer en caso de que no las paguen?

Hay casos donde se presentan irregularidades. En dado caso de que en tu trabajo no te entreguen tus utilidades, tienes como opción los siguientes pasos.

Debes acudir a la Profedet para levantar la queja. Dicha instancia tiene la obligación de atender las quejas y resolverlas en un corto plazo.

La otra opción es que demandes ante la Junta de Conciliación y Arbitraje para efecto de hacer ese reclamo y que se resuelva el caso para que le puedan hacer el pago correspondiente, ya que es una obligación de todos los patrones que hayan generado utilidad hacer ese reparto.

