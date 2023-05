Migrantes aprovechan la noche para lanzarse al río Bravo a unas horas de la finalización del Título 42

Los focos de alarma están encendidas en Matamoros, Tamaulipas, debido a que cientos de migrantes están tratando de cruzar el Río Bravo para llegar a los Estados Unidos. Al caer la noche, los extranjeros comenzaron a cruzar el caudal para tratar de internarse a Brownsville, Texas, y entregarse a las autoridades americanas. Desde Texas se logra escuchar a las fuerzas federales gritar que regresaran porque era ilegal su acción, pero nadie hace caso e incluso tienen que volver a suelo matamorense, exponiéndose a ser arrastrados por la corriente.

Personal del INM y Grupo Beta han intentado tapar los diversos puntos por donde se han estado filtrando los migrantes, sin embargo, la cantidad de ‘nadadores’ los sobrepasaba y por la fuerza se sumergen. A unas horas de la finalización del Título 42, autoridades estatales y federales iniciaron un "operativo espejo” para blindar la frontera tamaulipeca, cuya finalidad es prevenir la llegada masiva de migrantes que sean deportados y también para evitar el cruce de las personas hacia Estados Unidos.

Foto: archivo

Autoridades despliegan personal y vehículos para vigilar la frontera de Tamaulipas

El titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tamaulipas, Seguismundo Doguin Martínez, afirmó que autoridades de seguridad han desplegado personal y vehículos para vigilar la frontera de Tamaulipas, desde Matamoros hasta Nuevo Laredo. Las acciones, reiteró, son para disuadir los intentos masivos de cruce de personas sin documentos hacia Estados Unidos y también evitar la llegada de miles de migrantes que sean deportados de Estados Unidos, tras cruzar su frontera de manera ilegal.

Las autoridades tamaulipecas piden a los migrantes que deseen cruzar a Estados Unidos a que no acudan físicamente a la frontera, sino que realicen sus solicitudes de asilo a través de las aplicaciones CBP One, para hacer sus citas respectivas. Por su parte, el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes ha difundido en su página oficial, la información del Consulado General de los Estados Unidos en Matamoros, donde se pide a los migrantes que no se dejen engañar y que el fin del Título 42 no representa que se abran las fronteras. El Gobierno de Tamaulipas reiteró que en las Mesas de Seguridad implementan acciones para la protección de los derechos humanos de los migrantes y campañas de orientación para que realicen sus trámites para ingresar al país vecino en forma ordenada.

