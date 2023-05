Olga María Ramírez Carranco, la teniente de navío que cierra la brecha de género navegando

Su presencia destaca en la línea de mando de uno de los dos transbordadores que lleva a cientos de pasajeros al complejo turístico de Islas Marías, pues es la única mujer en una de las dos tripulaciones.

Se trata de la teniente de navío de la Secretaría de Marina Olga María Ramírez Carranco, jefa de máquinas del ferry Islas Marías 1.

Su labor es primordial, ya que es la encargada de que la embarcación pueda zarpar de Mazatlán y avance en el mar.

"Estoy a cargo de toda la maquinaria, los motores propulsores, el sistema de generación de energía eléctrica, el aire acondicionado, el sistema de agua potable, el sistema sanitario y en general todo lo que sea maquinaria está bajo mi responsabilidad y yo dependo directamente del comandante...

"Prácticamente el barco no podría dar marcha avante (si no realizo mis funciones) porque es como si fuera el motor de un carro, si a un carro se le descompone el motor ya no avanza, aquí pasaría lo mismo, el transbordador tiene un motor que da la propulsión con la cual se puede mover", señaló en entrevista con Mente Mujer.

En este barco hay dos tripulaciones, una mujer en cada una y Olga María es una de ellas.

“De los trece soy la única mujer y en la otra tripulación igual hay una”, dijo.

Su uniforme consiste en una blusa azul marino y pantalón beige, utiliza anteojos y tiene 32 años de edad.

Para ella, implica una responsabilidad ser la única mujer de ese grupo de mando de elementos navales, pero también destacó la mayor participación de este género en actividades de la Semar.

“Es una responsabilidad ser mujer y dar una buena cara ante el personal masculino y darme a imponer para que también se den cuenta de ‘ah, no por ser mujer, no sabe’, la Marina lleva varios años impulsando a las mujeres y su integración en todos los ámbitos.

“En años anteriores únicamente eran cosas exclusivas para hombres, actualmente ya hay muchas mujeres”, señaló.

La teniente pasó de ser jefa de máquinas en un buque de apoyo logístico de Tampico, Tamaulipas, en el que viajaba constantemente al extranjero, a estar en un barco con fines turísticos.

En cada viaje, la mujer escucha decenas de historias de los pasajeros, entre estas, las de quienes nacieron y crecieron en la isla que anteriormente era un complejo penitenciario.

“Aquí es muy diferente porque el trato es con mucho personal civil, con gente nueva cada fin de semana o cada semana y en mi otro trabajo la convivencia era con las mismas personas todos los días y aquí no.

“Cada semana hay una historia completamente diferente de los que vienen a celebrar su matrimonio o gente que regresa a la isla, o gente que incluso nació en la isla y regresa ya siendo persona adulta, entonces tienen sus experiencias en la isla y nos la cuentan a los largo del trayecto de Mazatlán a la isla y allá en nos platican sus experiencias”, dijo.

Olga María estudió Ingeniería en Mecánica Naval y desde los 23 años de edad ha estado en barcos.

“No es tanto acostumbrarse, es aprender y mejorar en cada aspecto porque cada día se aprende algo nuevo y es lo que hace que cada día uno sea mejor”, enfatizó.

“Las dos actividades tienen sus ventajas, allá, por ser un buque logístico, viajaba constantemente al extranjero y en el barco de aquí únicamente viajo a las Islas Marías”, dijo.

Se llama Olga María Ramírez Carranco.

Tiene 32 años de edad.

A los 18 ingresó a la escuela.

Estudió Ingeniería en Mecánica Naval.

A los 23 años comenzó su labor en barcos.

Lleva nueve años en embarcaciones.

Ahora, es jefa de máquinas de una de las dos tripulaciones del ferry islas Marías 1.

En su tripulación ella es la única mujer.

En la otra tripulación también hay otra mujer.

“Es una responsabilidad ser mujer y dar una buena cara ante el personal masculino y darme a imponer para que también se den cuenta de ‘ah, no por ser mujer, no sabe’, la Marina lleva varios años impulsando a las mujeres y su integración en todos los ámbitos.

SIGUE LEYENDO:

Elizabeth Vargas Martin del Campo, la empresaria a la que le gusta hacer equipo

Mexicanas que luchan en pro de la tierra

PAL