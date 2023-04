Elizabeth Vargas Martin del Campo, la empresaria a la que le gusta hacer equipo

Elizabeth Vargas Martin del Campo, es la vicepresidenta de “Mujeres Empresarias” de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur México), se define como una mujer que “sabe hacer equipo” que le gusta integrar a personas más inteligente que ella misma, y sumar y multiplicar esfuerzos para alcanzar grandes objetivos.

“Siempre he sido una mujer inquieta, desde niña” asegura en entrevista para Mente Mujer, creció en el mundo empresarial, su abuelo y padre eran curtidores que es el negocio en León, Guanajuato, y siempre le gusto los negocios, por ello, estudió la licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad la Salle y una maestría en Innovación de Negocios de Servicios y Experiencias, en la Universidad Politécnico, de la cual es dueña.

“Siempre administre los bienes de la familia, pero es hasta después de casada cuando aún con una niña pequeña e incluso mi mamá enferma, a invitación de una amiga, decido participar en la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas (AMMJE) que hoy se llama AMEXME (Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias), donde incluso fui presidenta”.

“Mi premisa siempre ha sido sumar y multiplicar personas y talentos, nunca restar ni dividir eso lo tratamos de quitar siempre pensando en construir proyectos y sueños, en impulsar a las mujeres. Y así nació AMMJE, que es filial de una organización internacional que nació de las cenizas de la segunda guerra mundial, que se llama Les Femmes Chefs D´Enterprises Mondiales”.

Ahí señaló descubrió talentos que no conocía, en AMMJE, práctico el trabajo en equipo, inició con 30 mujeres y llegó a tener bajo su mando 100 mujeres empresarias cifra que ahora tras 22 años se ha duplicado, en esa época dijo realizaron foros donde trato con secretarios de estado como Josefina Vázquez Mota, Eduardo Sojo y Carlos Abascal.

Con Abascal tiene una anécdota -pues señala que el secretario “había tenido un desliz”, pues había hecho comentarios misóginos y lo convenció para que se reivindica pues ella conocía su trayectoria y así fue se enfrentó a las mujeres empresarias y tras convencerlas de su respeto a la mujer fue ovacionado.

Y aunque se platica fácil, Elizabeth Vargas, quien también hoy es presidenta de Concanaco Servytur León, reconoce que aun cuando no ha tenido limitantes, “si ha tenido desafíos y resistencia al cambio”. Sin embargo, cuando empezó aun sin experiencia rodeada de mujeres talentosas, “avanzar siempre fue fácil. Y más que tropiezos hemos enfrentado desafíos que juntas logramos vencer y por eso la Asociación creció mucho”.

Esas asociaciones de mujeres, lo más importante -destacó- es que “nos hacen crecer como personas, capacitan, apoyan, nos muestran que las mujeres unidas podemos hacer todo”.

Por ello, actualmente Elizabeth Vargas, inició un nuevo desafío y presentó la plataforma Digital, “Soy Empresaria” de la Concanaco Servytur, a través de la cual hizo un llamado a las mujeres empresarias en todo el país, ya sean Micro Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) que sean formales, para integrarse a esta nueva comunidad que busca apoyarlas y hacer crecer los negocios a través de gestión, asesoría, capacitación, y difusión a nivel nacional.

Finalmente, la empresaria mexicana señaló “no desconozco que, a diferencia de mí, hay mujeres que tienen que luchar doblemente o con más esfuerzos y no digo que no me haya costado trabajo tuve muchos desafíos para lograr mis objetivos, pero todo se acomoda y se logra a través de esfuerzos, sueños y mucho trabajo”.

Elizabeth Vargas, junto con su esposo fundó la Universidad Politécnica especializada en la Gastronomía, en León Guanajuato.

Es presidenta de “Soy Empresaria” de Concanaco Servytur

Presidenta de Concanaco Servytur, Guanajuato

Vicepresidenta de Mujeres Concanaco Servytur

"Mi premisa siempre ha sido sumar y multiplicar" dice-

Pertenecer a Soy Empresaria, cuesta 49 pesos y el requisito es ser una empresa formal o dejar de ser informal.

