FOTOS | Así se vive el Viacrucis en Veracruz

El Arzobispo de Xalapa, José Carlos Patrón Wong, encabezó el Viacrucis en los alrededores de la Catedral Metropolitana, en la capital del estado de Veracruz, con la participación de decenas de feligreses.

Pese a los efectos del frente frío número 47, la llovizna y el leve descenso de las temperaturas, los católicos iniciaron el recorrido alrededor de las 11:30 horas de este Viernes Santo en la zona centro de la capital veracruzana.

Actualmente el acto religioso continúa celebrándose

Créditos: Juan David Castilla

Elementos de la Policía Municipal, Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Protección Civil y de la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial (DGTSV) desplegaron un operativo para resguardar a la gente que se sumó a la actividad como parte de la Semana Santa.

La gente salió por la puerta principal de la Catedral y se incorporó a la calle Revolución, para después caminar sobre Benito Juárez, Francisco Javier Clavijero, el Viaducto del parque Juárez, Ignacio Zaragoza, Primo Verdad y Juan de la Luz Enríquez hasta regresar al recinto religioso.

Los católicos iniciaron el recorrido alrededor de las 11:30

Créditos: Juan David Castilla

El Arzobispo destacó la importancia de la familia

“Mirarte Jesús el traicionado, vivir contigo el momento en el que se derrumba el amor y la amistad creada en nuestra pareja, sentir en el corazón las heridas de la confianza traicionada, de la confianza perdida, de la seguridad desvanecida. Mirarte Jesús precisamente ahora que soy juzgado porque no recuerda el vínculo que nos unía, solo tú Jesús que puedes entenderme, me puedes dar ánimo, puedes darme palabras de verdad, incluso, si me cuesta entenderlas”, expresó el prelado.

El Viacrucis se llevó a cabo sin incidentes en el primer cuadro de la ciudad de Xalapa y duró poco más de una hora, según el reporte de las corporaciones que resguardaron el evento.

En las iglesias son cubiertos con tela morada los crucifijos y las imágenes religiosas, como símbolo de la ausencia de Jesús y serán descubiertas el próximo domingo por la resurrección de Cristo.

A las ocho de la noche de este viernes está programada la Procesión del Silencio, que iniciará en la parroquia Emperatriz de América y terminará en Plaza Sebastián Lerdo de Tejada, una actividad religiosa que es muy llamativa porque cada persona que participa porta una vela.

