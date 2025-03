PRI solicita la destitución de Gerardo Fernández Noroña como presidente del Senado

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó a la Mesa Directiva del Senado una moción para pedir la destitución de Gerardo Fernández Noroña como presidente del Senado, por sus declaraciones en contra de las madres buscadoras y las personas desaparecidas.

En conferencia de prensa, el presidente nacional del PRI y senador, Alejandro Moreno Cárdenas, detalló hace unos días que el senador Fernández Noroña, como presidente del Senado, fijó una postura política para afirmar que la derecha en México montó una campaña contra el gobierno federal y la 4T con el caso del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco.

Incluso, el senador por Morena cuestionó las evidencias y dijo que el video donde se localizaron cientos de pares de zapatos y un crematorio.

En este sentido, el PRI pidió que se inicie un proceso de destitución de Fernández Noroña como presidente del Senado, ya que realiza declaraciones con ese cargo para golpear políticamente a otras fuerzas y no muestra la institucionalidad del cargo.

“Ante las actitudes y declaraciones del presidente del Senado, que no solo avergüenza al Senado, no representa a los legisladores del PRI, porque él tiene que mantener una posición imparcial, no de porrista, matraquero no de verdulero, porque denigra al Senado mexicano. La conferencia donde refirió sobre las madres y padres de los desaparecidos no lo podemos permitir, porque lo hizo con el Escudo Nacional y el titulo de presidente del Senado. Si quiere hacer trabajo político partidista, que lo haga en su partido”, dijo el dirigente nacional del PRI.