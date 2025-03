FGR responde por qué había ropa y zapatos en rancho Izaguirre en Teuchitlán

Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República (FGR), reveló que la ropa y zapatos que se localizaron en el rancho Izaguirre en Teuchitlán pertenecía a personas que "dejaban sus ropas para uniformarse como el cártel", debido a que el inmueble se utilizaba por parte de miembros del crimen organizado.

“No se cumplió con el debido registro de identificación de todo lo hallado, sobre todo las prendas de vestir y calzado, no se procesaron debidamente los vehículos encontrados, no se han establecidos vínculos de autoridades con cárteles, no se le dio seguimiento a las prendas, por eso dejaban sus ropas para uniformarse como el cártel, las identificaciones halladas corresponden a sicarios que ya fueron detenidos y dicho inmueble quedó en estado de abandono y sin ninguna protección”, precisó el fiscal durante la conferencia de prensa.

rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. Foto: AFP

Sobre quien es el dueño del rancho, el fiscal dijo que hasta el momento no han hecho la investigación completa de la historia de la propiedad.

“Al parecer es una propiedad ejidal ese inmueble, en uno de los actos indispensables que se tenían que haber hecho a partir del momento de la diligencia policial, no se hizo la información que tenemos es todavía muy preliminar, han dicho que era de una persona y de otro, pero nosotros sí lo vamos hacer de inmediato”.

Hubo cremaciones clandestinas en el rancho Izaguirre

En cuanto si hubo cremaciones clandestinas en el lugar, dijo que se investigará pues existe todo un sistema de valoración para poder establecer con toda precisión si hubo una cremación en el rancho.

“No habrá manera de eludir la responsabilidad de lo que haya ocurrido ahí, afortunadamente la UNAM tiene laboratorios y técnicos que en muchas ocasiones nos han podido dar datos que con esos datos los hemos llevado a juicio”, aseguró.