SSPC destaca preliberaciones en México, entre ellas la de Gilberto Aguirre Baena, sobreviviente de Aguas Blancas

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó este martes en Palacio Nacional que uno de los sobrevivientes de la masacre de 17 campesinos en Aguas Blancas, ocurrida en 1995, obtuvo el pasado 30 de marzo su preliberación; expuso que están pendientes dos liberaciones más.

“Ya fue liberada por este caso y también queremos, hasta el día de hoy, están todavía en reclusión Gilberto Aguirre Bahena relacionado con este caso de Aguas Blancas y todavía están otras dos personas en prisión, Orlando Avilés Mesino y Antonio Barragán Carrasco.

“En el caso de ellos dos, de los que todavía seguimos trabajando para lograr su liberación, estamos consiguiendo por parte del poder judicial de Guerrero así como del poder judicial de Morelos, pues estamos gestionando sus libertades”, expuso la mañanera.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó que en la masacre de Aguas Blancas, policías judiciales dispararon por 20 minutos contra los campesinos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) que se dirigían a Coyuca de Benítez con el propósito de pedir el cumplimiento de las promesas de ayuda para los cultivadores de café.

Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria Rosa Icela Rodríguez reprodujo un audio de Gilberto Aguirre, en el que narró que fue sobreviente de la masacre, detenido y torturado para que se declarara culpable y sentenciado a 40 años de prisión, pero antes de ser liberado estuvo casi 21 años encarcelados.

“De antemano le doy mi agradecimiento al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y al secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana por atender nuestras demandas de nuestra organización Campesina de la Sierra del Sur, y mantener una mesa de trabajo con el Comité Permanente de Amnistía y preliberación. También le pido presidente la libertad de mis compañeros presos”, dice Guilberto Aguirre.

237 liberadas en marzo

La secretaria Rosa Icela Rodríguez también informó que durante el último mes fueron liberadas 237 personas bajo la figura de libertades anticipadas y amnistías, que fueron encarceladas por delitos no graves, que no pueden pagar un abogado, que no tienen traductor o que han enfrentado diversas dificultades.

“En este caso, del 7 al 31 de marzo de este año se han liberado 237 personas de las cuales 231 corresponden a libertades anticipadas de mujeres, adultos mayores, extraeros, indígenas o personas con enfermedades crónicas degenerativas.

“También, se consiguieron seis amnistías, dos de mujeres y cuatro hombres por diferentes motivos como pobreza o también por motivos de discriminación”, dijo.

En total en este sexenio, de preliberaciones y amnistías han quedado en libertad 5 mil 546 personas que permanecían en centros penitenciarios. De estas, 5 mil 297 preliberacions y 249 amnistías.