Localizan con vida a Diana Peña en Morelos: había salido a una cita de trabajo y estaba desaprecida desde el 24 de abril

La Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (SSP) de Cuernavaca, en el estado mexicano de Morelos, informó que Diana Guadalupe Peña Calvillo fue hallada con vida, luego de haber sido reportada como desaparecida desde el 24 de abril. La dependencia detalló que la localización se dio tras labores de coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). "La femenina fue encontrada en la colonia Santa María Ahuacatitlan", señalaron las autoridades mediante un breve comunicado en redes sociales. Familiares de la joven se trasladaron a la ciudad de Cuernavaca para encontrarse con ella.

Trascendió en medios locales que la mujer de 33 años fue trasladada a un hospital debido a su estado de salud en que habría sido hallada, de acuerdo con información que compartieron familiares, quienes se han mostrado agredecidos con medios, redes sociales y autoridades por estar activos en la búsqueda de Diana. Ella salió de su casa el pasado lunes en el municipio de Coacalco, en el Estado de México, hacia la alcaldía Coyoacán a una cita de trabajo. Su última localización de su celular marcaba la autopista Champa-La Venta, a la altura de Naucalpan.

Periodismo de la más alta calidad: síguenos en el nuevo Google News Showcase

Familiares trataron de comunicarse con la madre a través de mensajes y llamadas pero no era posible. No llegó ni a la cita laboral ni por su hija que salía de la escuela a las 14:00 horas. Tiempo después, encontraron el auto de la mujer en la autopista antes mencionada, pero sin ninguna de sus pertenencias. El rostro de Diana fue el símbolo de lucha para que fuera encontrada mediante la presión social. El martes, hermanas, primas y amigas de la joven cortaron la circulación en el Anillo Periférico para llamar la atención de la Fiscalía mexiquense. En México, 7 mujeres desaparecen cada día y los bloqueos se han convertido en una herramienta para que las autoridades hagan investigaciones exhaustivas.

Diana manejaba su automóvil cuando salió de su hogar a las 09:00 horas. La marca del vehículo es Chevrolet Beat gris oscuro. Su esposo Jorge Ramos con ayuda de la cuenta de Google que compartían, logró dar con la ubicación. Sus familiares acudieron en un par de ocasiones pero no encontraron rastros de ella. "Diana no es así, sus hijos son lo primero, no los dejaría en la escuela sin avisar", declaró su hermana Rocío Peña al diario El País.

Ya con la denuncia hecha y con la campaña de búsqueda activa, autoridades del Edomex informaron del hallazgo del automóvil a unos metros más adelante de donde Diana tomaría la salida a Lomas Verdes. Se notificó que no se encontraron huellas de violencia ni los objetos personales de la mujer. A pesar de que los familiares lograron revisar las cámaras del C5 y de la caseta de paga de la carretera, no obtuvieron información que los ayudara a encontrarla.

El Estado de México es una de las entidades donde más desapariciones de personas se registran, según la investigación realizada por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Ecatepec, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Ixtapaluca y Tlalnepantla son los municipios que más casos de desapariciones registran en la entidad.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) de la Comisión Nacional de Búsqueda, 111 mil 889 mujeres han sido reportadas como desaparecidas en México entre 1965 y enero de 2023, asimismo ocho entidades concentran el 56.13 por ciento de estos casos: Puebla, Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Colima, Jalisco, Nuevo León y Guerrero.

SEGUIR LEYENDO

Denuncian la desaparición de la rapera mexicana "Inof": salió de su casa en Álvaro Obregón y jamás regresó

Aimé Millán: localizan sin vida a la Reina de la Ciruela al interior de un auto tras caer a un barranco

Aimé salió a cenar pero no regresó a casa: es estudiante de nutrición y Reina de la Ciruela en Sinaloa