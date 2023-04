Aimé salió a cenar pero no regresó a casa: es estudiante de nutrición y Reina de la Ciruela en Sinaloa

"Mi reina tiene que regresar", "¡Te vamos a encontrar!" y "Vivir con miedo, no es vivir", fueron las consignas que se escucharon este lunes 3 de abril en el malecón de la ciudad de Mazatlán, perteneciente al estado mexicano de Sinaloa. Veronica sostiene la fotografía de su prima Aimé Joanna Millán Estrada frente a las oficinas de la Vicefiscalía Regional de la Zona Sur. La joven de 23 años de edad, reconocida como la Reina de la Ciruela 2022 de la comunidad de Agua Caliente de Gárate, municipio de Concordia, fue vista por última vez el pasado 1 de abril.

La colectiva feminista "Las Perlas del Pacífico", familiares y amigos han encabezado una campaña de búsqueda en redes sociales para localizar a la también estudiante de la Licenciatura de Nutrición de la Universidad Autónoma de Occidente. Aimé vivía temporalmente en la casa de su tía en Mazatlán debido a sus estudios. De acuerdo con su ficha de búsqueda y testimonios, la joven comentó que saldría a cenar, sin embargo, jamás regresó.

“Dijo ‘regreso en un rato, voy a cenar’ y ya no volvió, salió con alguien, pero no sabemos con quién, salió a agarrar un carro pero no sé si era alguien con quién se citó”, comentó Verónica en entrevista para el periódico Noroeste

Aquel día, narra su prima, aún pudo subir un estado a sus redes sociales, donde se le aprecia tomándose una selfie en lo que parece ser un baño público. “Subió un estado en WhatsApp, una foto, que nos comentan que es en la gasolinera de La Marina, o sea, llegaron a la gasolinera, entró al baño y se tomó una foto ahí", agregó la joven familiar.

Cuando Aimé desapareció, sus familiares no se quedaron de brazos cruzados y decidieron rastrear la última ubicación de su celular. Se encontraron con un terreno baldío en el municipio de Villa Unión, pero no encontraron ni el teléfono ni la joven reina. Verónica declaró que hasta el momento no han podido entrablar conversación con amigas de Aimé para que puedan compartirles alguna información que ayude a dar con su paradero.

Este lunes 3 de abril los familiares lograron reunirse con el alcalde de Mazatlán, Edgar Augusto González Zatarain, para desplegar un operativo, a lo que el funcionario se comprometió a brindar apoyo e intensificar la búsqueda. Alrededor de las 17:00 horas, la movilización arribó a las letras turísticas de Mazatlán, esto para posteriormente circular por un carril de la Avenida del Mar.

A la protesta también se sumaron colectivas feministas como Sirenas Negras y Por Las Voces Sin Justicia. Hicieron una primera parada en el Acuario de Mazatlán, posteriormente siguieron hasta las oficinas de investigación de la Fiscalía General de la República y de ahí a la Vicefiscalía General del Estado zona sur donde exigían ver al titular, sin embargo, solo fue recibida una comitiva.

Aimé viste la ropa con la que apreció por última vez en su historias de plataformas digitales: pantalón de color beige, top de color blanco y encima blusa de color rosa con flores, calza tenis de color blanco y lleva bolsa de color beige. La joven sinaloense es de tez blanca, mide 1.65 metros aproximadamente, es de complexión delgada y cara ovalada. Tiene una cicatriz en la barbilla.

Según informes del Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no Localizadas (RNPDNO), el estado sinaloense, en 20 años, ha reportado cinco mil 665 personas desaparecidas. El año pasado cerró con 686 casos de desaparición, es decir, por día desaparecían 2 personas.

De acuerdo con información del Semáforo Delictivo, durante el mes de febrero, el estado de Sinaloa registró 22 denuncias por el delito de feminicidio. Por su parte, la Fiscalía General del Estado reveló que el año 2022 cerró con 21 feminicidios en toda la entidad, de los cuales solamente 10 han llevado ya un proceso legal, mientras que los otros 11 siguen en trámite.

