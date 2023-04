Aimé Millán: localizan sin vida a la Reina de la Ciruela al interior de un auto tras caer a un barranco

Este martes 4 de abril la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez Estrada, confirmó la muerte de Aimé Joanna Millán Estrada, joven de 23 años de edad reconocida en la comunidad de Agua Caliente de Gárate como la Reina de la Ciruela. A través de un video publicado en redes sociales, la funcionaria detalló que la también estudiante de la Licenciatura en Nutrición fue localizada al interior de un automóvil en la carretera que conduce de Malpica a Concordia, específicamente en el kilómetro 280.

El vehículo fue hallado al interior de un barranco por elementos de policía municipal, por lo que los uniformados, tras recabar información sobre el caso y levantar los primeros indicios, señalan que se habría tratado de un accidente. "Cayó en una curva, el trayecto era recto, de pronto surge una curva, eso hace suponer que al no percatarse de ello, el auto se fue derecho y fue lo que ocasionó que se volcara", declaró Quiñónez Estrada.

De igual forma, las autoridades señalaron que Aimé quedó en el asiento del piloto, por lo que se asegura que ella era la que conducía. "No se encontró ningún dato de otra persona que la acompañara", sentenció. Información preeliminar que surge de la Fiscalía General del Estado, establece que un traumatismo craneoencefálico es la probable causa del deceso.

"Su cabeza parece ser que se estrelló contra el tablero, ya que en el se encontraron huellas hemáticas", compartió

Por otro lado, la fiscal Quiñónez aseguró que el automóvil donde se encontró a Aime estaba a su nombre. Incluso, reveló que tienen en su poder el recibo de las placas que ella adquirió el pasado 31 de marzo, es decir, un día antes de que se reportara su desaparición.

Familiares y amigos dudan de la versión

Luego de que se diera a conocer la confirmación de la autoridad, amigos y familiares de Aimé ejercieron su derecho a no creer en lo que dicen las instituciones y se posicionaron en el caso, argumentando que la joven no sabía manejar ni tenía un automóvil a su nombre.

Cabe señalar que sus familiares rastrearon que la última ubicación de su celular era un terreno baldío en el municipio de Villa Unión, lugar donde no se encontró ni el dispositivo ni el cuerpo de la víctima. "Dejan muchas interrogantes, ella no sabía manejar, no tenía carro, esto huele muy mal", declaró la usuaria Marichuy Valdes Lizarraga.

Aimé, originaria de la Concordia, vivía temporalmente en la casa de su tía en Mazatlán debido a sus estudios en la Universidad Autónoma de Occidente. De acuerdo con su ficha de búsqueda y testimonios, la joven comentó que saldría a cenar, sin embargo, jamás regresó.

“Dijo ‘regreso en un rato, voy a cenar’ y ya no volvió, salió con alguien, pero no sabemos con quién, salió a agarrar un carro pero no sé si era alguien con quién se citó”, comentó Verónica, prima de la víctima, en entrevista para el periódico Noroeste.

Aquel día, narra su prima, aún pudo subir un estado a sus redes sociales, donde se le aprecia tomándose una selfie en lo que parece ser un baño público. “Subió un estado en WhatsApp, una foto, que nos comentan que es en la gasolinera de La Marina, o sea, llegaron a la gasolinera, entró al baño y se tomó una foto ahí", agregó la joven familiar.

Este lunes 3 de abril los familiares lograron reunirse con el alcalde de Mazatlán, Edgar Augusto González Zatarain, para desplegar un operativo, a lo que el funcionario se comprometió a brindar apoyo e intensificar la búsqueda. Alrededor de las 17:00 horas, la movilización que se organizó arribó a las letras turísticas de Mazatlán, esto para posteriormente circular por un carril de la Avenida del Mar.

Según informes del Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no Localizadas (RNPDNO), el estado sinaloense, en 20 años, ha reportado cinco mil 665 personas desaparecidas. El año pasado cerró con 686 casos de desaparición, es decir, por día desaparecían 2 personas.

De acuerdo con información del Semáforo Delictivo, durante el mes de febrero, el estado de Sinaloa registró 22 denuncias por el delito de feminicidio. Por su parte, la Fiscalía General del Estado reveló que el año 2022 cerró con 21 feminicidios en toda la entidad, de los cuales solamente 10 han llevado ya un proceso legal, mientras que los otros 11 siguen en trámite.

