Ricardo Monreal abre la puerta para su salida de la Jucopo: “Si el final llega, llegará”

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal Ávila, reconoció que en estos momentos su condición no es de fortaleza ante la bancada morenista y los coordinadores de los demás grupos parlamentarios de la Cámara alta.

En conferencia de prensa, el también líder de Morena sostuvo que su condición es aceptar todo lo que diga la mayoría de la bancada morenista, y aceptó que si el final de su gestión como líder de Morena y presidente de la Jucopo, llega, pues "llegará" y lo aceptará.

"Es que mi condición no es de fortaleza. Mi condición es de aceptar la mayoría legislativa, aunque yo tenga mi opinión personal y la ejerza de manera personal. No voy a alterar esa parte", dijo.

Y es que se ha visto un debilitamiento de su liderazgo como coordinador y presidente de la Jucopo, ya que ayer fue acusado por la oposición de traición al anunciar un acuerdo para nombrar a un comisionado del INAI, pues su bancada rechazó ese acuerdo y votó contra el nombramiento en la sesión del pleno senatorial.

La falta de acuerdos entre Morena y la oposición han provocado una parálisis legislativa en el Senado

Aunque aclaró que está acostumbrado a navegar contra corriente, dijo que siempre se tiene un final. "Nunca estoy anclado a los puestos, soy un hombre de convicciones no de puestos, y si el final llega, llegará, no por eso me voy a cortar las venas o a suicidarme anticipadamente o a tomar cicuta, no quiero hacerlo. No estoy preocupado por la conclusión de las responsabilidades", expuso.

Ahondó que está acostumbrado a las crisis, pues su vida política no ha sido fácil y siempre ha salido avante. "No es la primera crisis que hoy enfrentó y el grupo parlamentario de Morena es a quien me debo y no a ninguna otra expresión fuera de ella", aseveró.

La falta de acuerdos entre Morena y la oposición para nombrar a comisionados del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) han provocado una parálisis legislativa en el Senado, pues el bloque opositor tomó la tribuna del pleno desde ayer y han impedido que se reanude la sesión con la consigna de elegir a los comisionados para darle viabilidad al órgano autónomo.

Nombramientos son intransitables

Para Morena en el Senado, los nombramientos pendientes por elegir de comisionados del INAI ya son intransitables, luego de que el propio partido y sus aliados están de acuerdo con la opinión del presidente Andrés Manuel López Obrador de que el órgano autónomo debe desaparecer.

En una reunión privada entre las bancadas de Morena, PT, PVEM y PES, se ha acordado seguir la línea del presidente López Obrador y no darle viabilidad a los nombramientos del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, reconoció que el bloque oficialista decidió que los nombramientos del INAI es un asunto que ya se definió ayer y por eso ya no hay compromisos con la oposición para continuar con el proceso de elección de comisionados.

"El bloque de Morena, PT, PVEM y PES está muy sólido en favor del presidente de la República, muy compacto en favor de las políticas públicas del presidente y muy unido con la opinión del presidente de López Obrador, y por esa razón he dicho siempre que su voz es muy poderosa", aseveró.

Morena insiste en concluir el periodo ordinario de sesiones para aprobar 17 reformas a leyes que envió el presidente López Obrador al Congreso. "Estamos intentando en las comisiones aprobar las minutas enviadas, y siguen trabajando las comisiones, una vez que tengan los dictámenes, serán enviados al pleno", indicó Monreal.

