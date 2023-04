"No titubeen": AMLO pide a los senadores de Morena que ya desaparezcan al INAI

Ante la toma de tribuna del Senado que mantiene la oposición, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó esta situación como una pijamada y llamó a los legisladores de la Cuarta Transformación a aguantar, no nombrar a los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y de una vez desaparecer ese organismo autónomo.

“En el caso de los senadores, ojalá y logren un acuerdo en ese sentido. Pero yo les diría a los senadores que no están de acuerdo con ese instituto, les diría que coincidimos con esa postura y que no titubeen, se trata de defender los bienes del pueblo”, dijo durante la conferencia matutina de este viernes en Palacio Nacional.

El mandatario dijo que este organismo no ayuda a los ciudadanos. FOTO: Presidencia.

Pide que la ASF se encargue de estas labores

Ante la pregunta de si con esto buscaba que se no nombraran a los comisionados faltantes para que se pueda generar el quórum en la institución, el mandatario dijo que se refería a que se hicieran cambios sustanciales en la institución o se eliminara.

“Que reformen esa institución, o mejor dicho que la desaparezcan y que esa función se la encarguen a la Auditoría Superior de la Federación y que se ahorren mil millones de pesos, que no sigan fomentando el derroche, los gastos superfluos, los privilegios…

“Que me diga la gente, el pueblo, si ha tenido un beneficio de esta institución, aun con toda la propaganda a favor de esa institución”, cuestionó.

La oposición amagó con no dejar que continúe la sesión. FOTO: Cuartoscuro

Minutos antes, el mandatario federal también se refirió a la toma de tribuna de la cámara alta que desplegaron los senadores de oposición desde el jueves pasado, en protesta por el rechazo a nombrar a comisionados del INAI.

“Que bien que están ahí los senadores (de oposición), ojalá se queden más tiempo en el Senado, ahí en plantón, que acampen ahí para que vean lo que se siente, no vayan a salir como los de Frena que vinieron aquí en el Zócalo y no tardaron (en irse) porque no están acostumbrados, puro fifí, ellos no saben de luchar en favor del pueblo.

“Podrían (los senadores) estar un día, dos días, como si fuese una pijamada, pero van a extrañar las buenas comidas, los buenos cortes, los buenos vinos, a lo que están acostumbrado, a darse la vida a costillas del erario.

“Hay que decirles: senadores aguanten, senadoras aguanten, legislador aguanta, el pueblo se levanta. Sigan defendiendo la corrupción, sigan defendiendo los privilegios, ahí la llevan”, dijo.

