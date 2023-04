Delfina Gómez solicitará respeto y apego a protocolo por moderadora de segundo debate

A tres semanas de realizarse el segundo debate por la gubernatura, la candidata de “Juntos Hacemos Historia”, Delfina Gómez Álvarez, reveló que pedirá respeto y que se apegue al protocolo la moderadora al considerar que ha hecho comentarios que no le parecieron.

El segundo encuentro se realizará el próximo 18 de mayo y será conducido por Pamela Cerdeira. En entrevista, Gómez Álvarez afirmó que ya pidió a su representante ante el Comité Especial para la Organización de los Debates, que se haga, incluso, un ajuste en el formato, y los planteamientos lo harán la próxima semana.

Señaló que la propuesta de moderadora ya hizo un comentario que no le pareció y no debe ir como crítica, y se debe dar la oportunidad de expresar las propuestas, porque de lo contrario es mejor que acuda con las comunidades.

La candidata de morena aseguró que ya se prepara para el debate

Ya se prepara para el debate

“Yo no lo he visto de manera directa, pero me parece que esta propuesta que tiene ya hizo un comentario que a mí en lo personal se me hace no adecuado, porque ya no es una crítica, si va a ir como una crítica”, declaró.

“La idea es que realmente se dé esa oportunidad de presentar las propuestas… no se preste a esas situaciones, porque de otra manera a veces mejor prefiere estar con las comunidades escuchando sus necesidades, en lugar de un espacio que no te da nada”.

La candidata de la oposición indicó que estos cambios dependen del árbitro electoral, que deberá hacer una recomendación. Aseguró que ya se prepara para el debate, aunque admite que le genera nervios, bajo el proceso de la campaña ha tenido esa formación de enfrentar estos ejercicios, debido a que la ciudadanía ya pide y quiere ser escuchada.

Que consideraron que la moderadora Ana Paula Ordorica no fue imparcial

“Lo que tenemos es ahorita con eso que me ponga nerviosa, ósea, el tener el contacto con la gente a través de lo que es el proceso de campaña es lo que te va dando elementos, y fogueando y ampliando perspectiva, eso es mayor debate, pero hay compañeros ciudadanos que ya también te piden, también quieren ser escuchado”, afirmó.

El primer debate se llevó a cabo el 20 de abril, pero el mismo no dejó contento al equipo de la candidata Delfina Gómez ni a su partido, ya que consideraron que la moderadora Ana Paula Ordorica no fue imparcial, pues a ella la increpó ocho veces en tanto que a su adversaria sólo una vez.

En ese ejercicio las candidatas debatieron sobre: corrupción, violencia de género, servicios públicos y cultura y recreación, frente a 55 invitados de cada una.

