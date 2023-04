Delfina Gómez convoca reunión con familiares de desaparecidas y víctimas de feminicidios: "No podemos ser insensibles

La candidata de la coalición Juntos Haremos Historia en el Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, anunció que la próxima semana convocará a una reunión con familiares de víctimas de desaparición en la entidad.

De gira por segunda ocasión en Nezahualcóyotl, la aspirante de Morena-PT-PVEM, lamentó la insensibilidad que se le pone a este tema en la actualidad, así como la desatención en las investigaciones para que las familias den con los suyos.

"No podemos permanecer, de verdad, insensibles o no podemos dejar se ser empáticos con esas mujeres, con esas familias, que yo digo que mueren en vida, siguen viviendo porque no les queda de otra", señaló.