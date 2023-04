Candidatas al Edomex comparten con estudiantes la importancia del combate a la corrupción

Por primera vez en esta campaña, ambas candidatas a la gubernatura mexiquense, la de “Juntos Hacemos Historia”, Delfina Gómez Álvarez y la de “Va por el Estado de México” Alejandra Del Moral Vela compartieron tiempo con la comunidad estudiantil en donde destacaron los temas de deuda pública y el combate a la corrupción, respectivamente. El ejercicio se dio dentro de las instalaciones del Tec de Monterrey Campus Toluca en donde, además de la exposición de las propuestas de campañas de ambas abanderadas, se contó con dos rondas de preguntas por parte de los jóvenes.

La candidata morenista, Delfina Gómez tuvo la primera participación en donde expresó su inquietud sobre el tema de deuda que enfrentará la nueva administración estatal que inicie y ,en caso de ganar el 4 de junio, dependerá de las acciones que emprenderá. No obstante, afirmó que su prioridad será concluir los hospitales de Tlalnepantla y el Oncológico de Ecatepec. Además, ocho municipales más.

También reveló que su administración dará prioridad al tema del transporte masivo, entre ellos construir el Mexibús Toluca - Zinacantepec, que tendrá una distancia de 20 kilómetros y beneficiará a unas millones 600 mil personas. Otro para Toreo - Minas de San Martín, con una longitud de 8.3 kilómetros y que dará servicio a 35 mil usuarios diarios.

Dijo que ambos proyectos representarán una inversión total de más de 6 mil 200 millones de pesos. Posterior en entrevista, reiteró su interés sobre la deuda pública.

“Preocupa en el sentido que dependiendo de eso vamos a poder accionar nosotros. Ahorita no tenemos conocimiento nosotros, vamos a tener que esperar porque una es la que te digan y otra que tú en el camino vayas encontrando, a veces dejan deuda con algunas empresas y ya te toca pagar a ti”, declaró.

Por su parte, Del Moral Vela reveló las cuatro acciones que implementará para combatir la corrupción que, reiteró, es un asunto de personas y no de las instituciones. Citó que en 2019 hubo más víctimas por está práctica que en 2017 y que México se ubica en los primeros lugares internacionales.

Detalló que en su gobierno se modificará los procesos de adquisición de bienes y obras públicas, capacitar y vigilar mejor los cuerpos de seguridad pública, integrará una iniciativa para inhabilitar a servidores que hayan sido sancionados en el tema y capacitación permanente.

“El tema de corrupción que tanto se toca y tanto se dice, lo he dicho mucho el problema de la corrupción no es de las instituciones, es de las personas. Este problema no es menor es de la mayor importancia, sino nos unimos para resolver el problema”