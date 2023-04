VIDEO | No hay rampa: captan a una atleta paralímpica arrastrándose para bajar de un avión en Veracruz

A través de redes sociales, la piloto retirada, Karlene Petitt publicó un video que causó indignación, pues se puede ver la llegada de la triatleta Kayla Woputz al Aeropuerto Internacional de Veracruz General Heriberto Jara pero descendiendo de una forma usual debido a la falta de infraestructura para personas con discapacidad.

"Así es como te bajas de un avión sin rampa cuando eres un atleta adaptable" escribió su acompañante a través de su cuenta personal en donde se puede ver a Kayla descender las escaleras prácticamente sentada, moviendo sus piernas con sus manos para llegar hasta el último escalón en donde ya la estaban esperando con una silla de ruedas para continuar con su traslado.

Algunas personas culparon directamente a al aeropuerto, a la aerolínea e incluso hubo quienes señalaron al gobernador de la entidad, Cuitláhuac García, sin embargo, se desconoce la razón de por qué se tomó esta decisión, ya que algunos usuarios dudaron de que ninguna persona le haya ofrecido ayuda al tratarse de una persona con discapacidad.

La piloto retirada respondió algunos comentarios sobre el video que publicó. | FOTO: Twitter @KarlenePetitt

Por su parte, la expiloto respondió algunos comentarios que recibió en el polémico video, un usuario refirió que el clip fue difícil de ver, a lo que ella escribió: "ahhh... y la vida también es difícil de ver a veces. ¿Tal vez creará conciencia?". De igual forma, destacó la capacidad que Kayla para realizar estas acciones y recalcó: "Es asombroso cómo los atletas de todo el mundo tienen que resolverlo. Un problema mundial. No local".

Sin embargo, en otro de los comentario dio más detalles sobre el incidente cuando un internauta cuestionó si le ofrecieron ayuda a la triatleta: "Por supuesto que la habrían cargado. Pero ella se sintió más cómoda con esta opción. ¡Ella mide más de seis pies y tiene mucho músculo!". La expiloto también respondió a una mexicana que se disculpó por lo ocurrido: "¡no hay problema! Está bien. Me sorprende la cantidad de áreas que Estados Unidos también desconoce. No me di cuenta hasta que comencé a viajar con ella. ¡Ella es un gran deporte!".

La triatleta llegó hasta la silla de ruedas. | FOTO: Twitter @KarlenePetitt

No obstante, a través de sus redes sociales, la atleta norteamericana compartió algunos momentos de su viaje desde Houston hasta Veracruz en donde participaría en el Xalapa 2023 World Para Athletics Grand Prix y es precisamente este martes 25 de abril cuando se lleve a cabo la inauguración de la competencia internacional en el estadio Xalapeño.

