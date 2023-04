Colectivos de Jalisco acusan falta de apoyo de Víctor Ávila y la Comisión de Búsqueda: “No estamos contentos"

Distinción en los apoyos a los colectivos en las búsquedas y retraso en las fechas para llevarlas a cabo, es lo que denuncia el Colectivo Luz de Esperanza a través de su secretario técnico y co fundador, Héctor Flores González del encargado de la Comisión de Búsqueda, Víctor Ávila.

Margarita Sierra, titular de Planeación, dijo que estarán emitiendo la convocatoria para elegir al titular de la Comisión de Búsqueda en mayo o junio, y dejó abierta la posibilidad de que Ávila continúe al frente de esta dependencia, porque las familias "están conformes con la atención"; en contraste, Hector Flores señala discriminación.

"Tuvimos la semana pasada una reunión con la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por los mismos motivos, al menos somos dos o tres colectivos que nos está discriminando la Comisión de Búsqueda, no está siendo pareja y sus contestaciones raya en lo prepotente y las explicaciones que nos da es que los otros colectivos, o cuando hay problemas para asignar las fechas de búsqueda, raya en lo ridículo, nos da una camioneta, 12 o 14 personas máximo y a otros hasta 40 personas les da y días consecutivos de búsqueda y a nosotros uno cada 15 días y estamos batallando y no, no estamos contentos con su gestión".

En esta queja que se presentó en la CEDHJ se sumó el Colectivo Buscando Corazones basada en la violación de derechos a la legalidad, verdad y la justicia, según explicó la lider de éste, Ivone Gutiérrez.

Consideró que son necesarios al menos 80 buscadores más y "aún así quedarían rebasados" (Foto: Facebook/ @BusquedaJal)

Héctor Flores, considera que quien asuma la titularidad de la Comisión de Búsqueda debe tener capacidad de gestión y administración. Señala que espera que esta convocatoria no sea una simulación para mantener a Víctor Ávila al frente de la dependencia.

Víctor Ávila es el actual responsable de la Comisión de Búsqueda luego de la salida de la anterior responsable Francelia Hernández ante el descontento y quejas recurrentes de malos tratos por parte de las familias.

Sobre el cambio de sede, Héctor Flores dijo que hay prioridades y que deberían buscar contratar a más personal para las búsquedas antes de ponderar un espacio más "bonito".

"Lo que necesitamos, más que un lugar, es más personal, no queremos que nos mimen y sí, nos pueden mimar en la atención con buscadores suficientes y el problema no es geográfico, de dónde esté la Comisión o si es pequeña o no porque de todas maneras para los colectivos cuando lo solicitamos, no lo niegan por espacio... quieren solucionar problemas de forma y no de fondo".

Consideró que son necesarios al menos 80 buscadores más y "aún así quedarían rebasados" porque el principal problema de los desaparecidos no es sólo de la Comisión, sino de investigación y mientras que la Fiscalía no haga su trabajo, aunque se contrate más personal serían insuficientes.

