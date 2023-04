VIDEO | Indignación en Hidalgo: guardia asfixió hasta la muerte a un perrito callejero que entró a un fraccionamiento

Advertencia: el siguiente video contiene imágenes de violencia explícita

Los casos de maltrato animal siguen ganando popularidad en redes sociales, ya que cada vez más internautas se atreven a denunciar los abusos en contra de las mascotas o animales callejeros. Ahora, vecinos del fraccionamiento Provenza, ubicado en Pachuca, Hidalgo, difundieron el momento exacto de la terrible agresión de un guardia de seguridad en contra de un perrito callejero que había ingresado a la zona privada.

A través de redes sociales, testigos de los hechos, compartieron un clip donde aparece un hombre asfixiando a un perrito por las calles del fraccionamiento. En el video se escucha que algunas personas trataron de intervenir en la agresión y cuestionaron al hombre por su forma de actuar; no obstante, el sujeto argumentó que usaba esa "práctica" para sacar al lomito de la unidad, ya que varias personas se habían quejado por su presencia.

La agresión quedó registrada en video. Foto: La Jauria de Balú

En el video también se escucha al hombre decir que por ser domingo no podía llamar a la perrera municipal para que acudiera a recoger al perrito. Además, el agresor se defendió argumentando que el lomito era “mañoso” y que solo estaba "fingiendo" dolor al ser arrastrado. "No está muerto, es un perro rebelde. Desde la mañana se está mete y mete y a nosotros ya nos reportaron de que no lo quieren", dijo el sujeto.

Por su parte, el canino luce desesperado en la grabación y por momentos intentada zafarse de la soga que lo va arrastrando. Derivado de estos hechos el animal perdió la vida, según confirmó la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH). De igual manera, el guardia de seguridad fue detenido la misma noche del domingo por policías municipales y se encuentra a disposición del agente del Ministerio Público por delito cometido en contra del perrito.

El agresor fue detenido. Foto: La Jauria de Balú

Internautas condenaron los hechos y pidieron justicia por el animal. "Este tipo de cosas suceden por la poca capacidad que tiene la sociedad para coexistir con los animales urbanos", "Exigimos que se castigue de manera ejemplar el maltrato animal", "Esa gente es un peligro para la sociedad" y "Los vecinos que se quejaron, la persona que grabó y no movió un dedo, y el vigilante son igual de responsables por la muerte del perro", fueron algunos de los comentarios que obtuvo el video.

