VIDEO | Recolector de basura rechaza 1800 pesos para vender a su perrita: “Es mi compañera, me ama”

TikTok se ha convertido en la plataforma favorita para dar a conocer historias que van de lo impactante a lo emotivo, aunque son las de mascotas las que han logrado mayor impacto en los internautas. Como la más reciente de un recolector de basura, quien se negó a vender a su perrita a cambio de mil 800 pesos y fue su respuesta la que le ganó la admiración en redes sociales.

La cuenta “Historias de la calle” del usuario Ernesto Salazar fue la encargada de difundir el clip que ya cuenta con más de 14 mil reacciones y 7 millones de visualizaciones, pues conmovió la historia del hombre que se hace acompañar de su perrita mientras recolecta materiales que después vende o cambia por alimento tanto para él como para sus mascotas, pues no es la única que tiene.

Recolector de basura rechaza dinero a cambio de su perrita. Foto: Especial

“¿Cómo está? Buenas tardes, amigo, ¿no vende el perrito?”, se escucha al sujeto que se acerca a él para ofrecerle en un primero momento 10 dólares, pero ante la negativa del recolector éste le ofrece 20; sin embargo, aún lo rechazaba y para saber si estaba dispuesto, finalmente, le ofrece 100 dólares, el equivalente a mil 800 pesos mexicanos.

“Ni así me dé 200, no lo vendo”, al ser cuestionado por el motivo el recolector, que dijo tener 73 años de edad, continuó: “Porque me ama”. Relató que una persona le ofreció a la perrita, que en aquel momento se encontraba en mal estado: “Era puro piojos de gallina, fui y le compré un jabón, la bañé. Ella sigue gorda”.

“El dinero no me acompaña”

El sujeto insistió en saber si no estaba dispuesto a recibir dinero a cambio de la perrita y lo cuestionó: “¿No la cambiaría por nada del mundo?”. “Es que el dinero no me acompaña, el dinero se va. La plata no me cuida, la plata no me sigue, no me pide quesito”.

El recolector detalló que el dinero que obtiene de vender los materiales que encuentra y lo que le da la gente a cambio es lo que le ayuda a alimentar a su mascota, al igual que a sus otros tres perritos que son cachorros de “Muñeca brava”, como nombró a su perrita.

Finalmente, el tiktoker le ofrece apoyo económico para que pueda alimentarse y seguir cuidando de sus mascotas: “Yo lo felicito por las cosas que hace y quiero que siga adelante, yo le voy a dar un dinero para que coma algo, una merienda, y compre algo para la perrita. Gracia por cuidar este animalito, la verdad se merece mucho y espero verlo más en la calle y así ayudarlo”.

