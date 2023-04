Alejandra del Moral: la elección en el Edomex no es una cualquiera, se está jugando el destino de la entidad

En el arranque de la cuarta semana de campaña por la gubernatura mexiquense, la candidata de Va por el Estado de México, Alejandra Del Moral Vela, expresó que es de valientes reconocer lo que se ha hecho mal, por lo que ofreció una disculpa si se han equivocado, y recalcó que lo que está en juego es el futuro de las familias el 4 de junio.

En Santiago Tianguistenco estuvo acompañada por el ex gobernador mexiquense y senador de la República, Eruviel Ávila Villegas, y del diputado local, Jaime Cervantes Martínez.

Desde la explanada, Del Moral Vela insistió que lo que se juega el 4 de junio, no es una elección más, sino el futuro de las familias mexiquenses y, advirtió, que con eso no se van a meter, porque se busca progreso y no que se enquiste una ideología política.

Reflexionó que hay orgullo por lo que se ha construido en la entidad, pero ofreció una disculpa por si se han equivocado, pero, dijo, que es de valientes reconocerlos y cambiar lo que se ha hecho mal.

“Pero hay que ser valientes para reconocer lo que hemos hecho bien, y valientes para cambiar lo que hemos hecho mal, porque nos hemos equivocado y es de valientes reconocerlo, así es que con toda humildad so hemos equivocado, ofrezco una disculpa”, externó.

Del Moral Vela reiteró que por primera vez se tendrá una gobernadora, pero la diferencia será si se elige a una que sea capaz de tomar sus propias decisiones o alguien que les venga a hablar por alguien más.

Recordó que está semana que inicia es la cuarta de la campaña, pero falta aún cinco y por ello, convocó, a que no se cansen, que repliquen su mensaje, y que salgan a votar el 4 de junio por la capacidad.

“Por primera vez en la historia del Estado de México habrá una gobernadora la diferencia será qué tipo de gobernadora quieren una gobernadora que sea capaz de tomar sus propias decisiones o una gobernadora que solo venga a hablarles por alguien”, manifestó



“Pero lo más importante es que tenemos que salir porque el futuro de nuestros hijos está en juego y con eso no se van a meter, vamos a defender esta tierra porque es de nuestros hijos, de nuestra familia y no queremos que nos enquisten una ideología política, queremos progreso para la tierra mexiquense”.



La aspirante a la gubernatura mexiquense calificó de importantes estos 22 días de campaña y aseguro han reafirmado lo que muchas veces no se puede decir.



Y resaltó que en la coalición que encabeza se tienen las ganas, las propuestas, la candidata y amor profundo por el Estado de México.

En Santiago Tianguistenco recalcó que unir es resolver, por lo que comprometió la construcción de dos unidades deportivas y un libramiento que conecte al municipio con la México-Toluca, así como impulsar el crecimiento industrial y económico.