Imágenes sensibles: golpean a jovencitos en las trajineras de Xochimilco

Varios jóvenes que visiblemente parecen adolescentes fueron agredidos por otras personas que comenzaron a golpearlos cuando todavía estaban de paseo sobre una de las trajineras de Cuemanco que transitan en las aguas del canal de Xochimilco en la Ciudad de México. En un video compartido en las redes sociales, se observa cuando los agresores están dentro de la embarcación y empieza una batalla campal.

Sin embargo, se aprecia que el grupo de jovencitos solo trata de aguantar las agresiones de otros jóvenes que están más corpulentos y con mayor estatura quienes sin importar que las adolescentes se interponen entre ellos y sus acompañantes, también reciben algunos de los golpes que sueltan para tratar de conectar a los jóvenes.

Los agresores llevan puestas gorras de colores y se ve cómo toman a un adolescente que lleva una sudadera color roja que trató de abrazar a una jovencita que pese a sus intentos por calmar la situación, el jovencito fue agredido hasta por tres muchachos con gorra mientras la joven salió de la toma que se centró en el joven golpeado.

Los chicos fueron golpeados. Foto: Captura de pantalla

En uno de los extremos de la trajinera que llevaba los nombres de Andrea y Sofía, se ve a un grupo de los agresores que golpean a por lo menos otros dos adolescentes quienes son defendidos ahora por otra joven que también recibe algunos empujones, pero los adolescentes con gorra siguen arremetiendo en contra de su víctima.

La pelea campal fue grabada desde otro ángulo en un video difundido por el periodista Jorge Becerril donde se ve que al menos tres trajineras están juntas. Algunos de los paseantes de la embarcación Sofía se pasan a una que está junta mientras se desarrolla el pleito donde cuatro adolescentes son severamente golpeados por el grupo de los jóvenes que llevan gorras.

La agresión fue captada en video. Foto: Captura de pantalla

Al momento se desconoce el motivo por el que inició la gresca entre el grupo de jóvenes con gorra en contra de los adolescentes de la trajinera Sofía. Además no se dio a conocer la gravedad de las lesiones de las víctimas y si es que hubo alguna denuncia a las autoridades y por consiguiente hubo personas detenidas.

En Xochimilco hay agresiones constantes

En enero pasado, María Vergara denunció el infierno que vivió durante un concierto de música electrónica en donde los organizadores prometieron 14 horas continúas de música electrónica en dos escenarios; para llegar los asistentes tenían que subirse en trajineras desde el embarcadero. En ese lugar María fue abusada sexualmente.

"Ayer fui drogada contra mi voluntad en Xochimilco. Me encontraba sola y en un estado de indefensión terrible, amigos si un día ven a una mujer desorientada no la dejen sola ¡Las mujeres no estamos seguras nunca!" escribió la también activista en Twitter.

Al día siguiente del evento, María denunció el delito en las redes y fue el lunes cuando informó que fue a realizarse la prueba de antidoping para conocer la droga que le dieron el pasado sábado. Aseguró que fue drogada en una trajinera de Xochimilco que tomó para llegar al lugar del concierto y señaló que el LSD se lo pusieron en un mojito. Señaló que levantará la denuncia correspondiente y averiguará qué sustancia fue para prevenir a más personas.

Con información de Andrea Hernández.

SIGUE LEYENDO:

RMG