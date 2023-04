Los cabos sueltos y las versiones encontradas por la muerte de una estudiante de secundaria en Zumpango

Este miércoles ocurrió un hecho atípico y desgarrador al interior de la Secundaria 230 Lázaro Cárdenas del Río ubicada en la colonia Arbolada los Sauces en Zumpango, Estado de México. Vanessa de apenas 13 años de edad, quien cursaba el segundo grado escolar murió tras caer de un segundo piso, por lo que han surgido diversas versiones en torno al hecho.

Periodismo de la más alta calidad: síguenos en el nuevo Google News Showcase

Una de las versiones refiere que la menor de edad se habría arrojado al vacío con el objetivo de terminar con su vida por el presunto bullying que sufría por parte de sus compañeros, mientras que la otra, apunta a que la joven pudo haber sido lanzada desde una barda de uno de los edificios, lo cual le daría un giro radical al caso. En este contexto, la familia de Vanessa rechaza la primera versión y aseguran que hay inconsistencias en su muerte.

La tía de Vanessa rompe el silencio sobre las versiones en torno a su muerte

Sobre este hecho, una versión más apunta que presuntamente se presentó alcoholizada a clases, no obstante, su tía Estefanía González aclaró la situación en entrevista con N+: "Obviamente no va a estar alcoholizada a las 08:00 de la mañana, me estaban comentando que todos tenían educación física, que la única que estaba sola era mi sobrina y que estaba con una maestra que ahorita ya se la llevaron detenida y que ella fue la última que la vio con vida", asimismo, señaló que ninguna autoridad escolar, ni algún profesor se acercó a los familiares cuando llegaron a la escuela. Los familiares también aclararon que ella no sufría de bullying y tampoco tenía problemas en casa.

Asimismo, los familiares de la menor de edad han cuestionado el porqué no estaba en clase con sus demás compañeros, por otro lado, su tía habló sobre una nueva hipótesis en torno a la muerte de su pequeña sobrina: "Pues dicen que su papá supuestamente la violaba. No lo sé, mi hermano tiene 11 años que falleció no es justo y créanme que si estuvieran en mi lugar, pedirían justicia igual que yo, que esto no se quede así" dijo en entrevista para Telediario.

Sobre el consumo de bebidas alcohólicas, subrayó: "No creo, no creo que haya sido por bebidas alcohólicas, es una niña, tiene 13 años. Quiero justicia para mi sobrina porque es ilógico que una niña de 13 años quiera acabar con su vida" detalló su tía, quien acudió en compañía de los demás familiares a rendir su declaración en el Centro de Justicia de Zumpango.

Vanessa era una estudiante aplicada

La tía de Vanessa, Estefanía González refirió que a las 08:30 horas, su cuñada, la madre de la menor de edad, recibió una llamada en la que se le informó que su hija se encontraba alcoholizada y que se arrojó desde el segundo piso de un edificio. De acuerdo con Carlos, un joven testigo de lo ocurrido, la muerte de Vanessa sucedió de la siguiente forma: "Una compañera me había comentado que la niña estaba en el baño llorando y golpeando las puertas, varios minutos después se escuchó un fuerte golpe en el piso, salimos y encontramos un cuerpo en el piso" dijo para Imagen Noticias.

"Era una niña de 10, de hecho yo tengo diplomas de primer lugar de su salón" dijo la tía de la adolescente quien se encargó de desmentir las versiones falsas de que supuestamente su sobrina era abusada por su propio padre asimismo, pidió respeto para la memoria de Vanessa, quien fue velada en privado este jueves en su casa ubicada en Zumpango.

Vanessa fue velada este jueves. | FOTO: Imagen Televisión

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) refirió a través de una tarjeta informativa que ya se encuentra realizando la investigación correspondiente con perspectiva de género y pleno respeto a los derechos de los niños a fin de determinar las circunstancias precisas bajo las cuales perdió la vida la menor de edad. "Además de recabar los indicios, el personal de la FGJEM ha realizado entrevistas al personal de dicho plantel a efecto de esclarecer los hechos y proceder conforme a derecho" precisó la autoridad mexiquense.

SIGUE LEYENDO:

VIDEO: desde la azotea, un hombre balea a un vecino y le dispara a un policía en la GAM

Conmoción en Buenavista: roban a Tito, el perro de un joven en situación de calle que trabaja para darle una mejor vida