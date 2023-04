Familiares de menor accidentada en globo aerostático exigen justicia: "Ella vio cómo se quemaba su papá"

Parientes de la familia accidentada en el globo aerostático en Teotihuacán, exigieron justicia y que las autoridades mexiquenses encuentren a los responsables del percance, así como que apoyen a la única hija del matrimonio, Regina, quien ya quedó huérfana.

La menor fue trasladada y canalizada en el Hospital para el Niño en Toluca, para atenderla por quemaduras de segundo grado en glúteos y pierna, además de una lesión en la parte del hombro y brazo derecho. Todo esto mientas se hacían los preparativos para la entrega de los cuerpos de Viridiana y Édgar, las dos víctimas mortales del accidente del sábado.

Mario Sarmiento Zúñiga, primo de Viridiana la madre de familia que murió junto a su esposo Édgar, narró que los esposos y su hija Regina de 13 años, se trasladaron desde la Ciudad de México al pueblo mágico para celebrar el cumpleaños de la madre de familia.

A las 11 de la mañana del sábado le mandaron un mensaje a través de redes sociales para que acudieran a un hospital cercano a Teotihuacán a estar con la adolescente porque habían sufrido un accidente.

La familia se dividió, pues unos acudieron a la zona de Teotihuacán y otros se desviaron a Toluca, a donde trasladaron a la menor al Hospital vía helicóptero a las 16:00 horas del sábado.

“Ellos iban a festejar el cumpleaños de mi prima que había sido el 28 de marzo y no hemos querido ver pero sabemos que hay videos. Lo que nos comentó Regina por medio de mi tía es que ella vio cómo se quemaba su papá… mi sobrina es hija única tiene 13 años, es una niña muy inteligente, los dos eran muy trabajadores, trabajan en una empresa de televisión”, narró.

Sarmiento Zúñiga compartió que Viridiana y Édgar eran personas muy trabajadoras, respetables, una familia muy unida y que se querían mucho, muy católicos de ir a misa cada domingo. En el aire se quedó el plan de juntarse con la familia el siguiente fin de semana y seguir los festejos de Viridiana.

Regina no sabe que sus padres murieron y de momento se mantiene consciente pero tendrá que entrar a quirófano, aunque agradeció que a pesar de que la adolescente tuvo que lanzarse de más de 20 metros, esté viva.



“Mi sobrina está consciente, tiene un problema entre el hombro y brazo y quemaduras de segundo grado, nos comentaron que van a operarla y a buscar que su brazo derecho tenga movilidad porque lo tiene muy lastimado, se aventó al parecer entre 20, 40 metros de altura, entonces es un milagro que esté con vida… me habló por teléfono, me dijo que me hablaba para tranquilizarme y decirme que estaba bien”, indicó.