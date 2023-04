PAN: sin el INAI, vivimos en un México opaco

Julen Rementería, coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional en el Senado, habló sobre la petición que hizo para que se realicen los nombramientos pendientes en el INAI. En entrevista con Lupita Juárez y Sergio Sarmiento para El Heraldo Media Group, el legislador explicó que lo que se intentaba es que ayer mismo se subiera a votación un dictamen que ya no tiene porqué postergarse. Lo único que falta es hacer la votación.

Lamentó que han pasado 19 días sin que el INAI trabaje, porque no tiene los elementos necesarios para funcionar. "Es terrible esto que está pasando, porque no afectan al PAN o a la oposición. Están afectando al pueblo de México, porque están pidiendo información y no se les entrega. Estamos viviendo en un México opaco", criticó.

Dijo que el problema es que hay nombramientos pendientes, porque no se ha llegado a acuerdos. "Incluso entre los propios miembros de Morena no se han puesto de acuerdo", abundó.

Julen Rementería lamentó lo que está sucediendo con los nombramientos en el INAI

FOTO: Archivo

¿Qué pasó ayer en el Senado?

En la jornada de ayer, la bancada de Acción Nacional tomó la tribuna del pleno y rompió la sesión, como medida de presión para que los legisladores resuelvan los nombramientos de comisionados del INAI.

Con mantas con las frases "INAI Hoy" y "El PAN está listo", los legisladores del blaquiazul subieron a tribuna para detener la sesión y exigir que se desahoguen los nombramientos, esto después de que el INAI acumula 19 días sin poder funcionar de manera regular. Julen Rementería del Puerto fijó la postura de su grupo parlamentario, en la que afirman que no se moverán de la tribuna hasta que Morena acepte ir a la elección de comisionados.

Periodismo de la más alta calidad: síguenos en el nuevo Google News Showcase

SEGUIR LEYENDO:

Fobia de cuarta a la transparencia y rendición de cuentas

El PAN "rompe" la sesión en el Senado, exige que se nombre a los comisionados que faltan en el INAI

AMLO arremete contra el INAI: no sesionan, pero sí están cobrando