"Me empecé a sentir mareada": ladrones drogaron a una abuelita con fentanilo para robar su pensión

La Pensión Bienestar es un apoyo económico de 2 mil 550 pesos que reciben los adultos mayores de 65 años cada dos meses, por lo que suelen acudir puntualmente por su pago, sin embargo, recientemente se ha dado a conocer que esta acción ha sido alcanzada por la inseguridad, especialmente en demarcaciones como el municipio de Ecatepec, en el Estado de México en donde una abuelita fue drogada con fentanilo por delincuentes para quitarle su pensión.

El modus operandi con el que doña Antonia fue drogada tras recibir su Pensión Bienestar

Los hechos ocurrieron el pasado viernes 14 de abril en el municipio mexiquense cuando la señora Antonia Vaca acudió a la sucursal de la Pensión Bienestar ubicada sobre la avenida Central y la avenida Cegor, mientras se encontraba en el lugar, una mujer desconocida se le acercó y comenzó a hacerle la plática, posteriormente ingresó a la sucursal y a su salida seguía ahí la mujer, de acuerdo con lo relatado por Telediario.

En un gesto de supuesta amabilidad cuando ya había ganado su confianza, la desconocida le regaló un yogurt en un envase de cartón y con tapa. Minutos después, una segunda mujer de la tercera edad, quien en este punto funcionaría como señuelo, se acercó a platicar con ellas, posteriormente las tres se retiraron de la sucursal bancaria hasta llegar a una cocina económica ubicada cerca de la estación del Metro Ciudad Azteca.

"Ni cinco minutos porque está cerquita ahí el restaurancito. Ya para eso ya me quedé sentada, pero ya al ratito me empecé a sentir mareada, mareada, mareada ya de ahí no supe nada y puse mi bolsa en la mesa, ya no supe qué pasó" relata la señora Antonia sobre el tiempo que caminaron hacia el negocio y lo que pasó una vez que la droga le hizo efecto.

Cuando despertó, la víctima se encontraba a bordo de una ambulancia camino a su domicilio y su dinero ya había sido robado, además de que las mujeres que iban con ella la habían abandonado. Más tarde, sus familiares la acompañaron a levantar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.

La adulta mayor fue drogada cuando se le ofreció una bebida. | FOTO: FB Osvaldo Muller Periodista

La potente droga con la que fue drogada la señora Antonia

Luego de levantar la denuncia, Antonia fue llevada a un hospital cercano en donde se le realizaron diversos exámenes toxicológicos con los que el personal médico descubrió que la adulta mayor había sido drogada con fentanilo: "Yo desperté hasta el domingo, me la pasé en estado inconsciente todo el viernes, toda la tarde, toda la noche, todo el sábado y hasta el domingo". En este contexto, cabe recordar que con dos miligramos de fentanilo puede haber una sobredosis y experimentar las siguientes molestias:

Pulso débil

Hipoventilación

Contracción pupilar

Vómito

Labios o puntas de los dedos azules

Erupciones en la piel

Relajación excesiva

Ausencia de Motricidad

Sudoraciones

El fentanilo es una droga sumamente potente. | FOTO: Especial

Tras lo ocurrido, la señora Antonia continúa presentado malestares derivados de la intoxicación, por lo que acudirá a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para ratificar su denuncia por el robo del que fue víctima el pasado 14 de abril cuando acudió a recoger su Pensión Bienestar en el municipio de Ecatepec.

