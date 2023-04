Respetarán diputados decisión de SCJN sobre guardia nacional

Aunque le parece injusto, la Cámara de Diputados respetará la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que invalidó la transferencia de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la Secretaría de la Defensa Nacional.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier indicó que no comparte la decisión de la mayoría de los ministros del alto tribunal constitucional, que es regresiva y que no tomó en cuenta la postura de más de 130 millones de mexicanos.

“Respetamos las atribuciones, estemos de acuerdo o no, sean justas o no para el país, hayan interpuesto el criterio por el bien de la nación sobre el criterio jurídico, lo he dicho siempre, hay leyes que son eficaces pero que no son justas; y en este momento creo que, hay que respetarlo, pero que es injusto. Y si una ley no es justa, pues yo no la puedo compartir, entonces, pero la debo de respetar”, comentó.

Resaltó que ha impulsado la división de poderes, en el régimen republicano que se vive en el país y ha exigido el respeto al Poder Legislativo para que se acabe con la ilegalidad de que otros poderes o sus organismos invadan atribuciones de la Cámara de Diputados y del Poder Legislativo.

Ignacio Mier indicó que no comparte la decisión de la mayoría de los ministros

Se ha dado por muerta la iniciativa

Sobre la petición del presidente Andrés Manuel López Obrador para que desaparezca el Instituto Nacional de Transparencia, indicó que esto se debe al gasto onerosos que representan y su política en la que el criterio era irle disminuyendo atribuciones al Estado, y empezarla a transferir a través de la ley a organismos o a representantes del sector privado.

“Yo particularmente lo he dicho, no comparto la idea de que el Estado se haga mínimo; creo que un país democrático donde la gente decide con su voto el tipo de gobierno que quiere, de legisladores que quiere, no debería de permitirse la creación de organismos que duplican las funciones, que generan un altísimo costo para el país”, expresó.

Aunque ya muchos dan por muerta la iniciativa que limita las facultades al Tribunal Electoral, Mier Velasco, rechazó esta situación en la que resaltó que morena planteó dos reservas para que quedé garantizada en la Constitución un porcentaje para que al menos 10 por ciento de las candidaturas fueran para las cinco acciones afirmativas reconocidas en México: de la comunidad LGBT, para los migrantes, para indígenas, para discapacitados y para afro-mexicanos.

"La decisión de la Corte porque nos quita la posibilidad de tener el blindaje de esta institución" comentó Mario Delgado

Lamenta Delgado decisión de la SCJN de invalidar traspaso de la GN a la SEDENA

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, lamentó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), haya invalidado el traspaso de la Guardia Nacional (GN), a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), aseguró que los grupos conservadores quieren dañar el movimiento y al presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Me parece lamentable la decisión de la Corte porque nos quita la posibilidad de tener el blindaje de esta institución hacia el futuro…la intención de la iniciativa del presidente y que fue aprobada por el Congreso de la Unión y los congresos estatales, era justamente que esto no ocurriera; garantizar a los mexicanos y mexicanas hacia el futuro que la Guardia Nacional iba a permanecer incorruptible, intocable y limitada a combatir el azote que tenemos de la violencia”, señaló en conferencia de prensa.

El líder morenista recalcó que el objetivo de la reforma era claro, blindar a la Guardia Nacional hacia el futuro, con los mejores valores que tiene la Sedena y el Ejército Mexicano, este sentido, aseguró que más que por el bien del país, los grupos conservadores buscan dañar el gobierno del titular del Ejecutivo.

El líder morenista recalcó que el objetivo de la reforma era claro

Aunque están en contra de la resolución de la SCJN

“Entonces, es una mala noticia para nuestro país que el día de hoy la Corte haya votado en ese sentido. Otra vez, yo creo que más que ver por el bien de México, pues estos grupos conservadores quieren hacerle daño a nuestro movimiento, afectar al gobierno del presidente de la República, más que ponerse por encima y ver qué es lo que más le convenía en este país, que a todas luces en este caso era tener una Guardia Nacional fuerte y blindada hacia el futuro”, señaló.

Delgado afirmó que, aunque están en contra de la resolución de la SCJN “siempre vamos a respetar nuestras instituciones”.

En septiembre de 2022, el Congreso de la Unión aprobó el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena, dándole con ello, total control al Ejército, contrario a la que señala la reforma constitucional que permitió la creación de la corporación que sustituyó a la Policía Federal, toda vez que planteaba, entre otros aspectos, que el mando fuera militar y no civil como establece la Constitución.

