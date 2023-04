VIDEO: el FBI revela el momento exacto en que secuestran a la estadounidense Mónica de León en Jalisco

Mónica de León Barba de 29 años de edad desapareció el 29 de noviembre de 2022 en Tepatitlán, Jalisco, desde entonces sus familiares han emprendido una búsqueda para dar con su paradero, así como la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI) la cual ofreció una recompensa por 40 mil dólares para quien aporte información que sea de utilidad para su localización, pues la joven desaparecida es ciudadana estadounidense.

En este contexto, el FBI hizo público el video del último momento en que fue vista Mónica, lo cual ocurrió mientras paseaba a su perro a las 17:00 horas cuando se dirigía a un gimnasio llamado FIT 4 LIFE, desde entonces su desaparición se ha manejado como un secuestro, lo cual coincide con las imágenes capturadas a través de una cámara de vigilancia momento antes de que esto ocurriera.

Tres autos fueron captados por una cámara tras el secuestro de Mónica. | FOTO: Twitter @FBISanFrancisco

De acuerdo con lo informado por las autoridades estadounidenses, la primera mitad del video muestra a Mónica paseando con su perro sobre la acera cuando el reloj marcaba las 17:09 horas. Un minuto después se pueden ver dos autos y una camioneta blanca que parecen huir después de haber perpetrado el presunto secuestro de la ciudadana estadounidense que había dejado a su familia en California, Estados Unidos para iniciar una nueva etapa de su vida en México.

"El FBI está solicitando ayuda pública para localizar a Mónica y regresarla con bien a su familia. Creemos que estos videos podían ayudar a generar nuevas líneas de investigación. El FBI está ofreciendo una recompensa de 40 mil dólares por información que pueda ayudar a localizar a Mónica" dijo Robert K. Tripp, el agente especial a cargo.

Mónica de León desapareció el 29 de noviembre de 2022. | FOTO: FBI

Sus familiares mantienen la esperanza de encontrar a Mónica con vida

Sobre la desaparición de Mónica fue atraída por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la Fiscalía General de la República, ya que de acuerdo con el coordinador Estratégico de Seguridad en el Estado, Ricardo Sánchez Beruben, se trata de un caso de alto impacto por ser una ciudadana estadounidense, en este sentido, se determinó que es competencia Federal.

En este contexto, sus familiares crearon el grupo de Facebook “Help Us Find Monica De Leon” para difundir en redes sociales su desaparición, en ella publican actualizaciones sobre el caso, pues sus seres queridos se encuentran desesperados, pues ya pasaron casi cinco meses y no han tenido noticias sobre el paradero de la joven. De acuerdo con la ficha de búsqueda, la joven tiene las siguientes características:

Altura: 1.65

Complexión: robusta

Piel: blanca

Cabello: corto, negro y con rayos rubios

Vestimenta al momento de su desaparición: playera negra, pantalón negro y tenis negros

Los familiares de Mónica continúan con su búsqueda. | FOTO: FB

Al momento de su desaparición, su perrita "Assa" quedó abandonado en la calle, lo cual fue una señal de que fue secuestrada, ya que de acuerdo con sus familiares, Mónica ama a los animales, por lo que nunca lo dejaría solo y a su suerte. Es así como sus familiares y amigos exigen a las autoridades la pronta localización de Mónica quien llevaba ocho meses viviendo en México, asimismo, trabajaba como fotógrafa y cineasta.

