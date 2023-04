Mónica sufría depresión en EU y se mudó a México en busca de la felicidad: a 4 meses de su secuestro, esto se sabe

El 29 de noviembre fue el último día que los familiares de Mónica de León Barba tuvieron contacto con ella, salió a pasear a su perrito en calles de Tepatitlán en Jalisco y ya no regresó, sus familiares quedaron destrozados al enterarse que había sido secuestrada entre las 5 y 6 de la tarde.

“Llevaba cuatro meses trabajando conmigo y en las últimas semanas que estuvo conmigo por fin la veía feliz”, reveló Ale Olivas Foto: TikTok Ale Olivas

Mónica es una ciudadana americana mexicana que llevaba ocho meses viviendo en México, es fotógrafa y cinematógrafa, la novia de su primo, identificada como Ale Olivas, pidió ayuda en redes sociales para localizar a su familiar en caso de que tengan alguna información.

“Mónica es una de esas personas que cuando la conoces no puedes evitar más que ser su amigo, es una increíble persona, llena de amor, que no merecía nada de lo que le está pasando”, declaró Ale Olivas.

“Mónica es una de esas personas que cuando la conoces no puedes evitar más que ser su amigo", sostuvo Ale Olivas Foto: FBI

Recordó que la conoció hace 13 años y que desde ese día sintieron una gran conexión, detalló que se unieron aún más cuando ella decidió venir al país, porque trabajaba con ella “llevaba cuatro meses trabajando conmigo y en las últimas semanas que estuvo conmigo por fin la veía feliz”.

“Mónica había pasado por una etapa de depresión muy fuerte en Estados Unidos y por eso buscaba su felicidad en México, irónicamente unas personas decidieron privarla de su libertad” compartió Ale Olivas.

La secuestraron el 29 de noviembre en Tepatitlán, Jalisco Foto: Especial

Para ella es sorprendente que el secuestro de la mujer de 30 años tuvo lugar a solo dos cuadras de donde se encuentra la Guardia Nacional, fue a plena luz del día y a dos cuadras de su trabajo, lamentó que hasta el momento las autoridades no han dado con su paradero.

“Lo que ha ayudada al caso de Mónica es que es americana porque desgraciadamente al parecer en México no le importa quien seas simplemente no te van a buscar”, criticó Ale Olivas.

Su familiar pidió ayuda a la sociedad para encontrar a la joven de 30 años Foto: TikTok Ale Olivas

Subrayó que el FBI está ofreciendo hasta 40 mil dólares como recompensa para quien proporcione datos o ayude a dar con el paradero de la mujer americana, resaltó que lo único que quieren es que sea libre, sea feliz y sea la gran persona que siempre ha sido.

El FBI está ofreciendo hasta 40 mil dólares para quien tenga información o ayude a dar con el paradero Foto: FBI

“A Mónica la están esperando sus familiares y amigos tanto de México como de Estados Unidos”, manifestó Ale Olivas.

Hay un video de Mónica pidiendo su rescate

Martha Barba y Gustavo de León Barba, madre y hermano de Mónica se encuentran consternados por su desaparición, recordaron que ese día estaba en compañía de su perrita Assa por lo que decidieron llevársela a California, EU de donde es originaria la familia para cuidarla.

Mónica desapareció tras sacar a pasear a su perrito Foto: Especial

La madre de la mujer desaparecida en Jalisco calificó a los secuestradores de su hija como “gente sin escrúpulos que quiere hacer dinero fácil”, en entrevista para Telemundo, reveló que las autoridades le mostraron un video donde se ve que Mónica iba forcejeando con cuatro individuos adentro de una camioneta, presuntamente instantes después de haber sido privada de su libertad.

Al respecto, su hermano Gustavo de León Barba, también en entrevista para Telemundo, dijo que han sido tiempos muy difíciles “no se puede descansar, no se puede enfocar, siempre es algo que estoy tratando de buscar, esa respuesta”.

Su perrita Assa ya fue trasladada a California con la familia de Mónica Foto: TikTok Ale Olivas

Revelaron que las autoridades tienen en su poder un video de su hermana pidiendo su rescate a cambio de una fuerte cantidad de dinero pero que desde entonces no han sabido nada más ni han tenido más pistas o información para encontrar a la joven. La familia pide ayuda de las autoridades mexicanas para agilizar la búsqueda, ya que han pasado más de cuatro meses.

Por su parte la cadena FOX informó que Rick Smith, un agente retirado del FBI en San Francisco confesó que no respaldan que la familia pague "porque solo envalentona a estas personas y, a veces, no recuperan a la persona”, aunque añadió "pero eso es fácil de decir cuando no estás involucrado".

Cualquier persona que tenga información sobre la ubicación física de Mónica debe comunicarse a la Oficina del FBI o con la embajada o consulado estadounidense más cercano. También puede comunicarse al teléfono del FBI 180 0225 5324.

