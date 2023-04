Se van los boletos del Metro y con ellos, un pedazo de historia: la melancólica crónica de un coleccionista

Todo empezó desde que se emitió el boleto conmemorativo por el 33 aniversario del Sistema de Transporte Colectivo Metro en el año 2000. Daniel Melchor, “un godín bancario” recordó la fascinación que fue comenzar con su colección de 700 boletos especiales del Metro que ha mantenido con fiel recelo resguardados durante 23 años y contando. Ante el anuncio de la desaparición de los tickets físicos, Melchor siente que se irán los pedacitos de historia grabados en los pequeños cartoncillos.

“Empecé en el año 2000 cuando tomaba el Metro para ir al bachillerato. Todo empezó con el boleto del 33 aniversario. Siempre me ha gustado la historia y cada boleto conmemorativo tiene un pedazo de ella para recordar y celebrar. Es por eso que empecé a coleccionarlos”, contó para El Heraldo Digital, Melchor, un férreo seguidor del Club América de México de la Liga MX.

El coleccionista considera que los boletos son pedazos de hsitoria. Foto: Daniel Melchor

Daniel además de los boletos tiene una colección de billetes y monedas también conmemorativas, pero los boletos del Metro son unas de sus piezas favoritas. Señaló que desde que sacaron las tarjetas electrónicas -que finalmente sustituirán a las piezas físicas- decayeron las ediciones especiales para la venta de entradas al Metro.

“Ya es muy raro que saquen boletos conmemorativos. Con las nuevas tarjetas ya no sacan boletos como antes. Recuerdo que antes eran como cuatro boletos diferentes por mes. Compraba cada que tomaba el Metro. Es el transporte que más utilizo. Siempre buscaba tener 3 boletos conmemorativos por cada edición”.

Daniel Melchor además colecciona billetes y monedas. Foto: Daniel Melchor

Indicó que por lo regular su cartera estaba llena de boletos del Metro, ”cuando ya sentía que eran varios los guardaba”, dijo cuando señaló que tiene unos 700 boletos especiales que hace poco sumó un paquete más que considera son los más raros que ha conseguido.

“Hace unos días en el tianguis de chácharas de Portales, mismo mercado de pulgas que recorría Carlos Monsivais, me encontré unos boletos del Metro viejos de color rosa que me parece son de los años 80s”.

Melchor ha juntado los boletos desde el 2000. Foto: Daniel Melchor

Los boletos del Metro más queridos

Daniel Melchor está seguro en señalar cuáles son sus boletos del Metro favoritos de su extensa colección. “Los boletos de cuando cumplía años el Metro, por ellos comenzó todo”, afirmó mientras dijo que a todos les guarda un cariño especial. “Mi mamá me decía dámelos para que los use, es dinero tirado. Pero para mí es una inversión que me llena”.

700 boletos en 23 años. Foto: Daniel Melchor

Llegó la pregunta que provocó que el coleccionista tuviera un episodio melancólico al decirle adiós a los boletos del Metro.

-¿Qué opinas que ya no venderán más boletos del Metro a partir de 2024?

-Pues me da tristeza, pero desde hace varios años vienen diciendo que los van a quitar y no lo han hecho. Es más difícil clonar billetes que boletos del metro. He visto varios billetes falsos pero ningún boleto del Metro apócrifo. Boleto dañado, boleto que el torniquete no acepta.

Mantiene los boletos envueltos en plástico. Foto: Daniel Melchor

-¿Te gustaría que siguieran vendiendolos?

-Sí son más seguros y ayudan a recordar momentos históricos o avisos a la población. Las tarjetas de movilidad tienen defectos y hasta las venden fraudulentamente con saldo apócrifo. Es algo que sigue habiendo.

Los boletos preferidos del coleccionistas son de los aniversarios del Metro. Foto: Daniel Melchor

Para Melchor, los boletos que siempre añorará son las ediciones de “los 10 primeros años de mi universidad, la UACM”, además de los conmemorativos del Templo Mayor y de la antigua Tenochtitlán, resaltó el melancólico coleccionista de boletos del Metro.

El lunes, Guillermo Calderón, titular del Metro de la Ciudad de México dijo en conferencia de prensa con la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, afirmó que solo este año emitirán todavía varios tirajes de boletos, pero en 2024 se retirarán por completo de circulación para dar paso a la Tarjetas de Movilidad Integrada.

"El próximo año todo el sistema del Metro estará usando únicamente el sistema electrónico de pago por medio de la Tarjeta de Movilidad Integrada"

Melchor sentenció que con la partida de los boletos se van pedazos de la historia del país.Foto: Daniel Melchor

En Internet han llegado ofertas de otros coleccionistas para adquirir versiones especiales de los boletos del Metro, algunos incluso pueden llegar a ofertarse hasta en 2 mil pesos.

El 4 de septiembre de 1969, el otrora presidente Gustavo Díaz Ordaz inauguró el primer recorrido en el Metro de la CDMX con la Línea 1. El primer boleto emitido costaba 1.25 pesos, y su precio osciló entre 1 y 1.50 pesos entre 1969 a 1997.

En 2002 su costo subió a 2 pesos, manteniéndose así por ocho años hasta que en 2010 hubo otro ajuste y el precio quedó en 3 pesos hasta quedar finalmente en 5 pesos.

