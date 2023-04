Inauguran Centro de Almacenamiento y Distribución de Medicamentos en Chiapas

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández y Rutilio Escandón, gobernador de Chiapas, inauguraron el Centro de Almacenamiento y Distribución de Medicamentos e Insumos para la Salud “Chiapas de Corazón”, en el municipio de Chiapa de Corzo, una infraestructura que garantizará el manejo óptimo de los productos farmacéuticos y sanitarios, así como de dispositivos médicos.

En este marco, el mandatario subrayó que con el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador se está logrando la transformación del sistema de salud estatal, muestra de ello es que se han consolidado proyectos de construcción, remodelación, reconversión, equipamiento y mejoramiento integral de más de 750 unidades médicas, que cuentan con espacios modernos, medicamentos, insumos, tecnología y suficiente personal de salud.

Escandón Cadenas reconoció el trabajo del titular de la Segob. | Foto: Especial

“Trabajamos con el ejemplo”

“Trabajamos con el ejemplo del presidente López Obrador, un hombre que se dio a la tarea de recorrer las comunidades del país, que escuchó a la gente y que atesoró todas las peticiones, que conoció las carencias del pueblo y hoy les está dando solución; lo vemos transformando al país con un humanismo mexicano. ¡Viva el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien siempre está pendiente de que no le falte nada a Chiapas y a todo México!”, expresó.

Luego de refrendar el compromiso de su gobierno de no escatimar recursos para que a Chiapas no le falte nada en materia de salud, Escandón Cadenas reconoció el trabajo del titular de la Segob quien, dijo, ha demostrado un pleno conocimiento de las necesidades que deben ser atendidas en los estados del Sur-Sureste, así como su alta capacidad para sacar adelante la política interior, contribuyendo a la materialización de la Cuarta Transformación de la vida pública de México.

A su vez, López Hernández manifestó que Chiapas es un ejemplo a nivel nacional por su trabajo en el tema de salud, al tiempo de destacar la infraestructura con que cuenta este nuevo centro de distribución para almacenar no sólo los medicamentos más caros sino los de uso restringido como los que se utilizan para el tratamiento de la hepatitis.

“Para nosotros es muy grato que tengan un gran gobernador”

Tras agradecer el respaldo que Chiapas brindó a Tabasco durante la pandemia de COVID-19, reconoció la forma de gobernar de Rutilio Escandón y le reiteró su apoyo desde el Gobierno Federal. “Para nosotros es muy grato que tengan un gran gobernador, es el transformador de Chiapas, entregado a su trabajo”, apuntó al asegurar que seguirá siendo la hora del sureste, y que continuará por muchos años más la Cuarta Transformación.

Para nosotros es muy grato que tengan un gran gobernador, es el transformador de Chiapas, entregado a su trabajo” destacó Adán Augusto López Hernández. | Foto: Especial

Asimismo, la jefa del Departamento de Almacén y Distribución, Laura Beatriz Pinto Macal, detalló que hoy se tiene un esquema completo en la cadena de abasto y logística de distribución, esto para garantizar el surtido de medicamentos en hospitales y centros de salud. Reconoció el compromiso de las autoridades federales y estatales, quienes emprenden acciones para que las y los chiapanecas tengan mejores condiciones de vida.

Chiapas registra un abasto del 98 % de medicinas

En tanto, el secretario de Salud estatal, José Manuel Cruz Castellanos, destacó que este centro de abastecimiento es parte de las políticas públicas que impulsa la Cuarta Transformación en la dispersión de los servicios de salud, al remarcar que, derivado de ello, Chiapas ha reconvertido más del 60 por ciento de las unidades médicas y registra un abasto del 98 por ciento de medicinas.

Estuvieron presentes: el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos; el representante de la Comandancia de la 7ª Región Militar, Humberto Ortiz Castañeda; el presidente del Poder Judicial del Estado, Guillermo Ramos Pérez; la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Sonia Catalina Álvarez; las diputadas Martha Verónica Alcázar Cordero y Flor de María Esponda Torres; el presidente de Villaflores y de la Red Chiapaneca de Municipios por la Salud, Mariano Rosales Zuarth; el empresario chiapaneco Marden José Camacho Rincón, así como trabajadores del Centro de Almacenamiento y Distribución.

