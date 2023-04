Brutal accidente en autopista Puebla-Orizaba: tráiler embiste varios vehículos y provoca caos en Acatzingo

La tarde de este lunes 10 de abril se registró una movilización de cuerpos de emergencia y seguridad en la autopista Puebla-Orizaba. De acuerdo con las primeras versiones, una carambola provocó un caos vial a la altura de Acatzingo, por lo que Caminos y Puentes Federales (Capufe) tuvo que cerrar la vialidad en ambos sentidos.

Trascendió que el conductor de un vehículo pesado aparentemente perdió el control y se impactó contra una serie de automóviles en el kilómetro 166 con dirección al estado mexicano de Veracruz. En las imágenes que circularon en redes sociales se aprecia que en el asfalto dos unidades pesadas volcadas y daños en carros particulares.

Paramédicos y autoridades viales se trasladaron a la zona sin que hasta el momento existe un saldo de personas heridas. La circulación en la zona es lenta debido a las maniobras que se realizan para liberar la pista. "Por choque múltiple no hay paso vehicular en ambos sentidos de la vialidad", escribió Capufe en sus redes sociales.

Cabe mencionar que en los últimos días, debido a la denominada "Semana Santa", se han registrado diversos accidentes en las carreteras de México. Además de dicho siniestro, un hombre murió atropellado sobre la autopista México-Puebla, a la altura del municipio de San Miguel Xoxtla.

El homicidio culposo ocurrió durante la tarde de este 10 de abril, en los carriles con dirección a la Ciudad de México. Usuarios de la vía indicaron que a la altura del kilómetro 109, había un cuerpo tirado cerca del acotamiento. Policías municipales confirmaron el reporte y posteriormente elementos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) corroboraron el deceso.

En el lugar no se encontró la unidad involucrada por lo que no se saben sus características. Agentes de la Guardia Nacional (GN) de Carreteras, cerraron la circulación parcialmente y comenzaron con las diligencias de levantamiento de cadáver del hombre, aunque no se precisó si pudo ser identificado.

Mueren calcinados por choque

La tarde de este domingo 9 de abril se registró un aparatoso accidente en la autopista Amozoc-Perote donde murieron calcinadas 7 personas. Autoridades de Tlaxcala identicaron a las víctimas, originarias de Banderilla, en el estado mexicano de Veracruz. Autoridades de Salud detallaron que cuatro personas se encuentran hospitalizadas.

Los nombres de los fallecidos son: Olivia N., de 43 años de edad, originaria del estado de Puebla; Jennifer N., de 13 años, Edi Jesús N., de 30 años, Bonifacio N., de 36 años, Armando N., de 51 años, Martha N., de 52 años y Diego Armando N., de 6 años, los primeros cinco murieron en el lugar del percance y los dos restantes en el hospital donde eran atendidos, ambos originarios de Banderilla, Veracruz.

