Por primera vez una mujer maneja un vehículo motobomba en Altepétl

Como parte de la integración y respaldo a las mujeres en tareas que realiza el Heroico Cuerpo de Brigadistas para la Protección del Suelo de Conservación de la Ciudad de México, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) compartió la historia de la primera mujer en operar un vehículo motobomba y llantas todo terreno que permite a las y los combatietes de incendios forestales llegar a zonas complicadas y pedregosas.

Se trata de Jessica Abigail Medina Suárez, coordinadora operativa de la brigada especializada Álamos 34 del programa Altepétl, quien asegura que “aumentó el nivel de mujeres dentro de las brigadas de la institución. Y sí, ha sido un apoyo también por parte de los compañeros el lograr varios objetivos y varias metas. Ha habido apoyo de muchos de ellos e incluso, de frente, se los he agradecido”.

El programa de brigadistas del Altepétl ha sido impulsado por la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, para promover la protección del Suelo de Conservación al tiempo que apoya a los campesinos de las comunidades de esta zona. De igual forma, la mandataria ha destacado la participación en aumento de las mujeres en los proyectos del gobierno capitalino.

Mujeres trabajando

En ese marco, Jessica Abigail aseguró que todas las mujeres son capaces de lograr sus metas: “El miedo sólo existe en la mente, se puede llegar a ese objetivo, a esas metas y a esos sueños, no dejen de luchar”.

Asimismo, explicó que si bien combatir incendios en el Suelo de Conservación no es fácil, "cuando me dieron la oportunidad de entrar a un incendio me llamó mucho la atención el comportamiento del fuego, de ahí me nació mucho el interés por seguir aquí, se abrió la oportunidad para estar dentro de la institución y ya tengo tres años al frente de la brigada especializada".

"Siempre he dicho y es bien cierto, lo he escuchado de jefes anteriores, que el fuego es nuestro amigo y siempre hay que tenerle cierto respeto. Siempre que voy a un incendio es tenerle ese respeto al fuego y ya, ahorita, como tal miedo no es, sino mucho respeto hacia él", comentó.

Protección del Suelo de Conservación de CDMX

El gobierno de Claudia Sheinbaum mantiene una campaña de prevención para evitar los incendios forestales, que en su mayoría son causados por acciones humanas, además de que ha resaltado la inversión que se ha hecho desde su administración para proteger al Suelo de Conservación.

En este punto, la brigadista pidió el apoyo de la ciudadanía para "que tuvieran un poco de conciencia hacia nosotros que prácticamente vamos a arriesgar nuestras vidas, que cuiden la naturaleza y el medio ambiente porque de ella dependemos mucho, nos da demasiados tesoros que nosotros mismos no sabemos apreciar". enfatizó.

