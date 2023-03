"No nos vamos a dejar": AMLO amenaza a congresistas republicanos con sanciones en la ONU

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que analiza sanciones e incluso recurrir a la ONU si el Partido Republicano en Estados Unidos insiste en intervenir en México con fuerzas armadas para combatir a grupos criminales, “es el colmo”. En el Centro de Inteligencia de la Guardia Nacional, advirtió que México no acepta amenazas de ningún tipo. Advirtió que “claro que no nos vamos a dejar, nosotros vamos a exigir sanciones en su momento, y podríamos acudir a la ONU”.

“No es el gobierno del presidente Biden, son los republicanos, creo que fue el coordinador de los republicanos en el congreso, no sé si en la cámara de representantes antes, es una actitud prepotente, alevosa, majadera, desde luego intervencionista, como es eso de qué va a presentar una iniciativa”, afirmó.

López Obrador dijo que de prosperar esa iniciativa republicana “eso claro que no lo aceptamos, y tendría respuesta, de inmediato, nada más decirles que o cambian su trato hacia México o empezamos una campaña informativa en Estados Unidos para que todos los mexicanos, nuestros paisanos sepan de alevosía, de esta agresión de los republicanos a México”.

El congresista Dan Crenshaw es uno de los que ha propuesta esta situación. FOTO

Por ello, aseveró que “que si continuar con esa actitud vamos a estar de que ningún voto mexicanos (…) ni un voto a los republicanos, sea quien sea, no vamos a permitir que se afecte la dignidad de México, es un pueblo independiente, soberano, costó mucho, y todo eso de donde están hablando (Texas) costó mucho”.

Indicó que no ha tratado el tema con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. “No, estamos empezando, ayer fue el colmo, que según el informe que me presentaron hoy por la mañana, este señor se atreve a veces que van a utilizar las fuerzas armadas de Estados Unidos para introducirse en nuestro territorio, es una invasión”, manifestó. El presidente dijo está esperando las reacciones de otros republicanos para conocer sus posturas.

Se reunirá con EU para hablar del fentanilo

Además comentó que el jueves recibirá en Palacio Nacional al secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Haitham al-Ghais, y a la encargada de la estrategia contra el fentanilo de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood-Randall.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional el jefe del ejecutivo federal dijo que a las 11:00 horas recibirá al secretario general de la OPEP y a las 12:00 horas a la encargada de la estrategia contra el fentanilo de la Casa Blanca.

"Vamos a tener una reunión primero recibo al presidente de la OPEP, de los países productores de petróleo, y luego tenemos esta reunión con la enviada del presidente (Joe) Biden para el tema del fentanilo", explicó.

Esa es la droga que más preocupa al gobierno de Joe Biden. FOTO: Especial.

López Obrador adelantó que la encargada de la estrategia contra el fentanilo de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood-Randall, se le presentará un informe sobre la estrategia de combate al fentanilo.

"Traemos un informe que se le va a presentar y el compromiso de seguir ayudando, de seguir apoyando", indicó. En la reunión el presidente López Obrador estará acompañado por miembros de su gabinete de seguridad, entre ellos, el secretario de Marina, Rafael Ojeda,quien expondrá las tareas que realiza la Armada de México para la identificación de precursores químicos en las aduanas y la erradicación de laboratorios clandestinos.

México no produce ni consume fentanilo

López Obrador afirmó que en México no se produce ni se consume fentanilo. Cuestionó que Estados Unidos no ha emprendido acciones para frenar el consumo entre jóvenes. Durante la reunión con Liz Sherwood-Randall, asesora presidencial de Seguridad Nacional estadounidense, que tiene programa este mediodía en Palacio Nacional abordará lo relativo al combate de fentanilo.

“Ya agarraron lo del fentanilo que es responsabilidad de México, aquí nosotros aquí no producimos fentanilo, nosotros no tenemos consumo de fentanilo y lamentamos mucho lo que está pasando en Estados Unidos”, afirmó.

“Pero ¿por qué no atienden ellos el problema?, ¿por qué ellos la distribución de fentanilo en Estados Unidos?. Y segundo los carteles de Estados Unidos que se encargan de distribuir fentanilo, y más a fondo, ¿por qué no atienden a sus jóvenes?, ¿por qué no atienden su problema grave de descomposición social?,, ¿por qué no atemperan el incremento constante al consumo de las drogas?”, argumentó.

Crítica a Varga Llosa por recibir reconocimiento en Perú

Este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó al escritor y Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, por aceptar un reconocimiento del gobierno "impuesto" en Perú que encabeza Dina Boluarte.

En la conferencia matutina realizada en el búnker de la ex SSP, el mandatario federal señaló que la presidenta de Perú, Dina Boluarte condecoró a Mario Vargas Llosa con el Gran Collar de la Orden del Sol.

López Obrador aprovechó para reiterar sus señalamientos al gobierno de Dina boluarte y que terminó con la administración de Pedro Castillo.

"El pensamiento autoritario que se da en todos lados, ayer imagínense la presidenta de Perú entregándole un pergamino a Vargas Llosa, ¡Vargas Llosa! que va a recibir un reconocimiento a su país de quién fue impuesta por una élite autoritaria, que ha entregado los recursos naturales de su país a extranjeros, que tiene injustamente en la cárcel al presidente (Pedro Castillo) que eligieron los peruanos", explicó.

Con información de Paris Alejandro Salazar

