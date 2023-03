Alma de María Razo rompe la brecha y abrió camino a otras mujeres en el STC Metro

Alma de María Razo de la Rosa tiene 52 años y fue la primera mujer en trabajar en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, en el área denominada “alta tensión”, y que es aquella en la que se le da mantenimiento a los equipos que distribuyen la energía a los transformadores y subestaciones de este medio de transporte.

En entrevista con El Heraldo de México, la ingeniera industrial en electrónica, y quien tiene más de 28 años de experiencia, refirió que fue difícil entrar a un departamento en el que la mayoría era hombres; y es que explicó tuvo dificultades en un aspecto muy simple, “como no tener en donde cambiarme porque no había vestidor para mujer, alguien se tenía que salir de su oficina para que yo me cambiará”.

Dijo que algunos compañeros le decían “que mejor me fuera de secretaria o de asistente”.

“Fue un choque para ellos y para mí, no había apertura, en esa época llegué a invadir sus espacios y aprendieron a trabajar conmigo”, dijo.

Agregó que otro aspecto que tuvieron que cambiar sus compañeros fue el lenguaje, y es que algunos hablaban con groserías; “y como yo estaba presente, se moderaban”.

Reconoce que le tocó “abrir brecha”; cuando ella decía algunas cosas no le hacían caso y si lo decía un hombre “ahí si le hacían caso”. “Ha ido cambiando, no como quisiéramos, pero ha habido más apertura, ahorita ya hay muchas más mujeres en esta área”, especificó.

Resaltó que para ella, el Día Internacional de la Mujer no es para celebrar, sino para reflexionar lo que se ha avanzado y lo que falta para lograr eliminar brechas de género.

“Este día no es de celebración sino para reflexionar que falta mucho por hacer, pero que es con el trabajo diario y demostrando con esfuerzos y conocimientos que no somos más pero que tampoco somos menos que tenemos igualdad de oportunidades”, concluyó.

MAAZ