La sociedad mexicana está lista para que una mujer dirija este país y cualquier cargo público: Carla Humphrey

La sociedad mexicana está lista para que una mujer dirija este país y cualquier cargo público, afirmó la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey, quien en su desarrollo profesional ha sufrido y sufre violencia política en razón de género.

De cara a la elección presidencial de 2024, la consejera está convencida de que una mujer puede ocupar este encargo y participar en cualquier ámbito de la vida pública del país, cambiar la forma de hacer política respecto al papel femenino y romper este contexto de desigualdad y discriminación histórica en el que han vivido en México y en el mundo.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la integrante del INE advirtió, en entrevista con El Heraldo de México, que aunque se ha avanzado significativamente, no se puede mirar atrás ni bajar el ritmo hasta alcanzar la consolidación plena de los derechos de las mujeres, hasta que se logre un cambio cultural, que los niños y las generaciones futuras vean con normalidad que una mujer o un hombre pueden ocupar los mismos espacios y están en las mismas condiciones para competir por ellos y ejercerlos, como es la Presidencia de la República.

—¿México está listo para que una mujer sea presidenta de la República?, se le cuestionó.

“Está listo para que una mujer esté en cualquier cargo de elección popular y puesto dirigiendo o presidiendo cualquier órgano del Estado…Pero, particularmente ahora, y dado que esos espacios habían estado cerrados mucho tiempo para la integración de mujeres, hay que abrir esos espacios y sí, soy una convencida de que una mujer puede presidir este país, cualquier gubernatura a nivel estatal y por supuesto cualquier órgano del Estado mexicano”.

Los distintos tipos de violencia contra las mujeres se ejerce en todos los ámbitos y esferas de la vida pública del país, Carla Humphrey no ha quedado exenta de sufrirla, en su caso, violencia política en razón de género, que dijo continúa padeciendo.

“Sin duda son los retos a los que nos tenemos que enfrentar todas las mujeres y más en los espacios públicos; he sorteado exitosamente la mayoría, aunque han sido muchos, particularmente la violencia política en razón de género por mi expareja, que insiste cada vez que puede, en quererme bloquear los accesos a cualquier cargo, a varios a los que me he postulado y, sin duda, lo está haciendo también actualmente y creo que hay que evidenciarlo”, señaló.

En medio del proceso para la elección de tres consejerías y la presidencia del Consejo General del INE, consideró que la sentencia del Tribunal Electoral para que una mujer presida el órgano autónomo es una decisión histórica, importante y congruente.

PAL