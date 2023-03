Carla Humphrey sobre postulación para presidir el INE: "No es una reelección, son cargos distintos"

Ante el inminente retiro de Lorenzo Córdova como consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, personajes de la esfera política han alzado la mano para presidir el órgano democrático. Entre ellos ha destacado la intención de Carla Humphrey, quien presentó un juicio electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial, tras su decisión de no incluirla entre la quinteta para presidir al INE.

El fundamento del Tribunal yace en que actualmente Carla Humphrey ejerce como consejera, lo que se traduciría, de acuerdo con el Poder Judicial, en una reelección.

"Presenté los argumentos de por qué no estoy de acuerdo con la resolución del Comité Técnico", informó Humphrey en entrevista con Adriana Delgado apara el programa de El Dedo en la Llaga, por Heraldo Radio.

Pese a su discrepancia, aseguró que se trata de una situación ordinaria, dado que es común que distintos poderes autoritarios difieran en la forma en que se aplica un artículo constitucional.

"En primer lugar yo no me estoy postulando para el mismo cargo que tengo, son dos cargos distintos, la propia Constitución habla del consejero presidente y los consejeros, la propia ley establece que el INE está compuesta por órganos centrales y establece dos, la Presidencia y el Consejo General, yo como consejera integro el consejo general, pero no la presidencia", sostuvo la funcionaria.

Aseguró que los cargos difieren dado que la presidencia del INE tiene facultades exclusivas, las cuales el resto de los consejeros no poseen. En suma, apuntó que la reelección ocurre sólo cuando se está por culminar el periodo para el cual se está ejerciendo, por lo que no entra en este rubro, ya que ha fungido como consejera por dos años y medio, mientras que sus funciones caducan hasta 2029.

"No comparto los precedentes con los que se sustenta la decisión del Comité, porque me parece que las facultades no son las mimas, el INE tiene facultades exclusivas que no tiene ningún órgano electoral en el país, como la fiscalización de los recursos, el manejo del registro federal electoral, un largo etcétera", detalló la consejera.