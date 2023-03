La elección de los nuevos consejeros del INE avanza: hay 531 que pasan a la segunda ronda

El Comité Técnico Evaluador informó que pasaron a la segunda fase para elegir a cuatro consejeros electorales, 531 personas que cumplieron con los requisitos constitucionales y legales.

En este proceso, quedó fuera la consejera electoral Carla Humphrey. Mayte Azuela informó que los integrantes del CTE, acordaron entre otras cosas y sin decir nombres, que se rechazó a diversas personas porque presentan un impedimento de carácter constitucional, y en ellos se incluye a quienes son consejeros electorales en funciones.

“Esta decisión fue tomada por unanimidad de los votantes de este Comité, y se fundamenta en lo establecido en el artículo 41 base quinta apartado 'A', párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este sentido, no pueden ser elegidos por segunda ocasión como para ocupar un cargo en el Consejo General del INE para el periodo que comprende del 4 de abril de 2024 a 2032, ya que esto consistiría en una reelección y además ocuparían el cargo por más de los 9 años que se establecen en la Constitución”, dijo.

En este proceso, quedó fuera la consejera electoral Carla Humphrey. Foto: Cuartoscuro

Del total que pasaron a la siguiente fase, 164 se identificaron como mujeres, 358 como hombres, cinco como personas no binarias, una como mujer trans y tres no especificaron. En sesión del Comité informaron que otro acuerdo que se tomó, de los cuatro, fue no registrar a 32 aspirantes a, en virtud de que no entregaron el ensayo o la exposición de motivos requeridos en la convocatoria.

Además, se rechazó la postulación de tres personas que no reunían el requisito legal de contar con .la antigüedad mínima de cinco años de haber obtenido el título profesional de nivel licenciatura, y también no se aceptó a los aspirantes porque no podían continuar en el proceso de selección ya que no atendieron la prevención de la documentación faltante que se les hizo.

Será el próximo martes cuando las 531 personas que pasaron la primera fase, realicen el examen de conocimientos, el cual se llevará a cabo el próximo martes, en el Salón de Plenos, de la Cámara de Diputados, a partir de las 11 horas.

Seguir leyendo:

Dania Ravel sobre proceso de selección de consejeros del INE: “Habrá que darle mucho seguimiento”

Ciro Murayama: El "Plan B" es una medida unilateral e impuesta desde el poder

Luis Carlos Ugalde: "El presidente del INE tiene ser alguien imparcial frente a los partidos"