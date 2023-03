La Fiscalía prioriza atención a mujeres desde el primer contacto: Ernestina Godoy

La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ernestina Godoy, dijo que el principal reto de su administración es recuperar la confianza de las mujeres y por ello se empeña en mejorar la atención que se les brinda “desde el primer contacto” que vienen a denunciar un delito.

Añadió que aún hay retos en materia del combate a la violencia contra la mujer, y si bien han tenido resultados, “no estamos contentas, no me voy a tirar a la hamaca porque todavía falta mucho, y todavía tengo algunos meses en los que vamos a seguir trabajando”.

En entrevista con Blanca Becerril para Heraldo Media Group, la funcionaria local resaltó que se tiene una deuda histórica en materia de atención, pues esta debe ser rápida y sin revictimizar a las personas “para que así nos tengan confianza”.

“Si nos tienen confianza vienen a contarnos más historias, entre más historias nos cuenten menos impunidad habrá”, agregó.

Detalló que el trato a las mujeres debe ser “muy humano, un rostro muy humano”, por eso les pidió confiar en que se realiza un trabajo profesional por parte del personal de la Fiscalía para detener a quienes cometieron un delitos y es que dijo “cada vez estoy tratando con una capacitación fuerte”.

Agregó que 100 por ciento de la policía de investigación está capacitado en investigar y atender a las víctimas con perspectiva de género.

En materia de feminicidios, dijo que “lamentablemente nos toca cuando las cosas sucedieron”, y su obligación es que no haya impunidad; “creo que el mensaje que hemos buscado enviar es no es normal la violencia, no hay permisibilidad para la violencia contra las mujeres”.

Godoy ha dicho que ser titular de la fiscalía es parte de la lucha de las mujeres. (Créditos: Especial)

Explicó que a lo largo de los años que ella ha estado al frente de la Fiscalía se han reclasificado algunos eventos que se calificaron inicialmente como suicidios; “retomar la investigación no es tan fácil pero hacer otras diligencias que permiten determinar que fue un feminicidios, ubicar al responsable, detenerlo y llevarlo a los jueces”.

Refirió que el 2022 se tuvieron 72 feminicidios validados y se detuvieron a más de 100 feminicidas, incluidos algunos otros que habían cometido este delito años anteriores.

“Hemos obtenido sentencias ejemplares, y estamos en la lucha para que no haya impunidad, que creo que nos falta, y que vamos a contribuir nosotros, es detectar a tiempo los riesgos feminicidas, que aunque no nos toca la prevención pero no hay mejor prevención que acabar con la impunidad, que se sepa que si tu privas de la vida a una mujer, a una niña, a una adolescente, va a haber consecuencias”, expresó.

Destacó que han elaborado, con ayuda de especialistas, un tamizaje que van a ocupar en todas las coordinaciones territoriales “que nos permitan ubicar los niveles de riesgo (en materia de violencia) y cuando sea un riesgo algo, rápidamente trabajar con la Secretaría de las Mujeres, de Seguridad Ciudadana, entre otros”.

Agregó que están por concluir la implementación de la Unidad Especializada para Medidas de Protección, “unas las da el Ministerio Público, otras deben ser ratificadas por el Poder Judicial y unas muy fuertes debe darlas un juez, como lo que llaman el agresor sale de casa”.

“Me tenía que preparar para que esto una vez detectado el riesgo, inmediatamente, las mujeres sean protegidas junto con otras dependencias de gobierno”, aclaró.

Explicó que si una mujer es víctima de violencia puede acudir a una de las 16 coordinaciones territoriales, quienes tienen obligación de atenderlas, y remitirlas con las unidades especializadas.

Puntualizó que también pueden acudir a los Centros de Justicia para las Mujeres, que se encuentran en Tlalpan, Azcapotzalco, Iztapalapa y Magdalena Contreras; “aquí hay una atención integral”.

Finalmente destacó que la Fiscalía a presentado dos iniciativas al Congreso de la Ciudad de México; la primera, la denominada ‘Ley Ingrid’, que sanciona a quien produzca o difunda material audiovisual que muestre las circunstancias de muerte o las lesiones de la víctima de algún delito en proceso de investigación; y la segunda, para dejar más adecuado el marco jurídico administrativo de esta dependencia.

