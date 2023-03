Cámara de Diputados conmemora 8M con sesión solemne

En medio de confrontaciones verbales entre diputadas de Morena y del bloque opositor por el juicio del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, el Plan B de la reforma electoral y la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, el pleno de la Cámara de Diputados llevó a cabo la sesión solemne en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Los acuerdos alcanzados por el Grupo Plural de Igualdad Sustantiva para aprobar el dictamen que eleva a rango constitucional la “3 de 3 contra la violencia” hacía las mujeres, fue uno de los pocos puntos en los que coincidieron diputadas de todas las fracciones.

Aunque celebraron que el dictamen se haya desempolvado después de tres años, los dimes y diretes, principalmente entre el bloque lopezobradorista de Morena y aliado y la fracción del PAN por el juicio al ex secretario federal, así como las implicaciones regresivas en materia de paridad del llamado Plan B y la actuación del titular del Ejecutivo, fueron constantes durante la sesión solemne.

Los deben demostrar con hechos su apoyo a la paridad de género Foto: Especial

Al fijar el posicionamiento de la fracción del PAN, la diputada Annia Gómez, cuestionó la actuación del gobierno federal que dijo, es indiferente, les niega el derecho a las mujeres al acceso a la salud popular, a la seguridad, a una educación libre, “un gobierno que le abre las puertas al crimen organizado para que siga pudriendo a nuestra sociedad y con ello a nuestras mujeres”, sostuvo.

“Me sumó a la exigencia de aprobar la ley “3 de 3”, ningún agresor al poder, ni siquiera un agresor verbal que se esconde en un palacio”, sostuvo la diputada panista.

Además, se sumó al pronunciamiento de otras diputadas en apoyo a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, quien, dijo, ha sufrido violencia institucional, pero agradeció que sea ella quien esté al frente de la corte.

Lo anterior tuvo respuesta casi inmediata de las diputadas de Morena, Nohemí Salazar y Olimpia Girón, quienes responsabilizaron de la inseguridad a los gobiernos anteriores y sacaron a colación el juicio del secretario de Seguridad en el Gobierno del panista Felipe Calderón.

“Reclámele al anterior gobierno que le abrió la puerta al narco, que se alió con el narcotráfico, que pactó con la delincuencia, que hizo su riqueza a costa del pueblo, porque sí señores ¡Felipe Calderón si sabía!”, señaló la morenista Nohemi.

Luego de ello, la también morenista, Olimpia Girón, señaló que los feminicidios y la violencia contra las mujeres tienen origen en los gobiernos del pasado y su “falsa guerra contra el narco”, en este contexto cuestionó el silencio de las diputadas de oposición.

“De esta oposición hipócrita que se rompe las vestiduras aquí en tribuna pero que menosprecia a las víctimas, incluso, a sus propias compañeras de bancada. ¡Se quedan calladas! ¿no es eso consecuentar la violencia? “cuestionó la morenista.

Además, destacó que hoy la Secretaría de Seguridad Pública sea encabezada por una mujer, Rosa Ícela Rodríguez y en este contexto, sostuvo que los gobiernos deben demostrar con hechos su apoyo a la paridad de género.

“Un gobierno, no tiene que decir que es feminista, no tiene que decir que respeta a las mujeres, lo tiene que demostrar y en este momento, en este momento somos nueve gobernadoras, 50 por ciento de secretarias de Estado que están a cargo de las decisiones más importantes del país, paridad en la Cámara, 250, que espero que sumemos con los compañeros para que la 3 de 3 se dé porque es necesario legislar para que esas mujeres no estén marchando toda la vida”, recalcó.

“Debemos garantizar que la ley “3 de 3” en contra de la violencia, se convierta en una realidad Foto: Especial

A nombre del PRD, la diputada Edna Díaz, cuestionó el retraso en el inicio de la sesión por la asistencia de las diputadas de Morena, PT y PVEM al acto conmemorativo encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.

“Es una bajeza y una total grosería que la sesión solemne la hayamos iniciado caso tres horas después, solo porque los diputados oficialistas acuden al llamado patriarcal en Palacio Nacional”, subrayó.

La diputada del PRI, Adriana Campos, en clara referencia al llamado Plan B, se pronunció en contra de las modificaciones que afectan a los derechos político-electorales de las mujeres.

“Estamos luchando en contra del retroceso para evitar que las luchas conquistadas sean sepultadas en este recinto que prometió defenderlas, nuestra consigna este 8 de marzo es detener un conjunto de reformas nocivas a las instituciones electorales que pueden regresarnos a vivir un sistema de altas desigualdades, por ejemplo, detener los cambios que afectan a todas las mujeres que han sido postuladas y electas por el principio de paridad, no podemos vendar al árbitro de la desigualdad y el rezago de género”, sostuvo

Ley 3 de 3

La priista también aplaudió los consensos en el dictamen de la “3 de 3” y pugnó que se convierta en realidad. “Debemos garantizar que la ley “3 de 3” en contra de la violencia, se convierta en una realidad, en esta legislatura no permitiremos que ningún violentador tenga un espacio de poder en ningún rincón de nuestro país”

“No quiero cerrar este mensaje, sin antes expresar nuestra sororidad con la ministra Norma Piña, quien ha sufrido violencia institucional por quien debería proteger a las mujeres. ¡No estás sola! Desde aquí se lo externamos”, subrayó la priista.

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Karla Almazán, se unió a la celebración por los acuerdos para la aprobación de la “3 de 3” que calificó de un paso importante, pero subrayó que falta mucho para lograr la paridad.

“Hoy, dijo, se da un paso importante para garantizar el respeto y el reconocimiento de los derechos, pero aún falta mucho por hacer, aún existen espacios en los que nos siguen vejando, vendiendo como mercancía, obligando a desplazarnos, desapareciendo y matando, y mientras eso continúe nosotros debemos seguir con nuestra lucha. Estamos obligadas a romper los techos de cristal que impidan el desarrollo y eliminar brechas de desigualdades entre hombres y mujeres”, subrayó la diputada de Morena.

SEGUIR LEYENDO:

Diputados alistan fast track para elevar a rango constitucional la “ley 3 de 3" contra la violencia de género

Presentan examen 508 aspirantes a consejeros del INE: mañana darán a conocer los resultados

dhfm